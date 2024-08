Oscar Piastri (McLaren/2.): «Das ist meine Chance»

​Oscar Piastri erobert im spannenden Abschlusstraining zum Italien-GP in Monza Startplatz 2. Der 23-jährige Australier verpasst die Bestzeit von Lando Norris um nur neun Tausendstelsekunden!

Klar hätte sich Oscar Piastri in Monza liebend gerne seine erste Pole-Position in der Formel 1 geschnappt, aber der Australier muss sich weiter gedulden: Startplatz 2 ist im Highspeed-Tempel eine hervorragende Ausgangslage, denn Überholen ist auf der Traditionsbahn kein Problem. Um genau zu sein, ist der Mann von Startplatz 2 schon oft als Leader aus der ersten Kurve gekommen.

Und Piastri weiss: Seit 2019 (Charles Leclerc) hat in Monza kein Fahrer mehr von Pole gewonnen! Dafür zwei der letzten drei Rennen hier in Monza vom zweiten Startplatz.

Der 23-Jährige aus der GP-Stadt Melbourne hat in Monza eine feine Leistung gezeigt und sagt über seine Quali: «Das war verflixt knapp! Meine erste Runde in Q3 war sehr gut, meine zweite war leider nicht ganz schnell genug.»

«Das Feld liegt hier extrem dicht beisammen, und ich bin davon überzeugt – so wird das auch im Rennen weitergehen. Es gab im Training und auch in den ersten zwei Quali-Segmenten einige Formschwankungen, und für mich gab es keine Garantie, dass wir am Ende beide Wagen in der ersten Startreihe haben würden.»



«Gut für mich ist: Ich kann von einem besseren Startplatz ins Rennen gehen als in Zandvoort, da war ich Vierter. Noch besser für ich: Wir haben nach dem Start einen ziemlich langen Anlauf zur ersten Kurve, Rang 2 ist hier in Italien eine gute Ausgangslage, das ist gleich mal eine Chance für mich.»



«Aber der Schlüssel zum Sieg wird hier nicht der Start sein, sondern das Reifen-Management. Wir haben einen frischen Belag hier, und die Erkenntnisse aus dem Training haben noch nicht alle Fragen beantwortet, was den Reifenverschleiss angeht. Morgen ist alles möglich.»



Lando Norris hat seine fünfte Formel-1-Pole errungen (nach Russland 2021 sowie Spanien, Ungarn und den Niederlanden 2024), es ist die 160. Pole von McLaren in der Königsklasse und die erste von McLaren in Monza seit Lewis Hamilton 2012.





Qualifying, Monza

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,327 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,436

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,440

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,461

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,467

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,513

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,022

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,062

09. Alex Albon (T), Williams, 1:20,299

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,339

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:20,479

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,698

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,738

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,766

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:20,945

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,013

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,061

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,101

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,445