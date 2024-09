Nico Hülkenberg (Haas): Zweimal berührt, nur Platz 17

Gleich zwei Berührung auf der Strecke kosteten den Deutschen Nico Hülkenberg das Rennen in Monza. Ein Crash ging auf sein Konto. Der Haas-Pilot musste eine Zeitstrafe absitzen und wegen des Schadens länger an die Box.

Pech und zwei Kollisionen sorgten dafür, dass Nico Hülkenberg in Monza insgesamt vier Positionen verlor und mit einer Runde Rückstand auf Rang 17 ins Ziel kam.

Hülkenberg war von Rang 13 ins Rennen gestartet. Schon in der ersten Runde der Rückschlag: Eine Berührung mit Daniel Ricciardo. Der Racing Bulls-Pilot bekam dafür eine Zeitstrafe.

Hülkenberg: «Es war eine sehr schlechte erste Runde. Als ich in Kurve 8 einfuhr, bekam ich guten Windschatten von Daniel Ricciardo, also nahm ich die Außenlinie. Aber er schoss quer über die Strecke und ließ mir nicht wirklich Platz, sodass wir uns berührten und ich dadurch etwas zurückfiel. Der Motor schaltete in den Anti-Stall-Modus, was eine Weile dauerte, bis ich das Problem behoben hatte. Ich verlor noch ein paar Positionen – mehr oder weniger zu diesem Zeitpunkt sah das Rennen sehr schwierig aus.»

Dann auch noch die Kollision mit Ricciardos Teamkollegen Yuki Tsunoda. Dafür wurde der Deutsche zur Verantwortung gezogen, bekam eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt und musste in Runde 5 zum Boxenstopp kommen, bei dem sein Team dann auch den Frontflügel wechselte. Die Zeitstrafe saß er beim zweiten Stopp (Runde 32) ab. Am Ende Platz 17.

Hülkenberg: «Durch den Wechsel des Frontflügels und die Strafe, die ich absitzen musste, verlor ich so viel Zeit – das Spiel war also vorbei.»

Sein Teamkollege Kevin Magnussen holte immerhin einen Punkt – allerdings auch zwei Strafpunkte. In der Konsequenz muss der Däne ein Rennen aussetzen.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0