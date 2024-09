Christian Horner: RB20 ist «ein wenig zu komplex»

Christian Horner erklärt, wie ein Gleichgewichtsproblem, das der RB20 von Red Bull Racing seit einiger Zeit hat, am Wochenende des Großen Preises von Italien in Monza in den Vordergrund getreten ist.

Red Bull Racing hatte ein schwieriges Wochenende in Monza, da Max Verstappen sich nur als Siebter qualifizierte und Sechster wurde. Teamchef Christian Horner deutete an, dass das Auto im Vergleich zum Modell von 2023 «ein wenig zu komplex» sei und dass es einen Teufelskreis geschaffen habe, in dem das Team versuche, seine Probleme zu lösen.

Horner: «Ich denke, diese Rennstrecke hat die Mängel aufgedeckt, die wir im Vergleich zum letzten Jahr am Auto haben. Und ich denke, dass wir ein sehr klares Problem haben, das an diesem Wochenende deutlich wurde und das wir in den Griff bekommen und angehen müssen, sonst setzen wir uns selbst massiv unter Druck.»

Auf die Frage, warum das Auto in Monza Schwierigkeiten bereitete, sagte er: „Ich denke, mehr Downforce hat einige der Balanceprobleme verdeckt, die wir haben. Und man sieht, dass wir eine Unterbrechung in der Balance haben. Und sobald man in dieser Situation ist, geht man härter mit den Reifen um, man gleicht aus, man verschiebt die Balance, man behebt ein Problem, man schafft ein anderes. So gerät man in einen Teufelskreis.»

Horner deutet an, dass das Team versucht habe, im Vergleich zum letztjährigen Auto einen zu großen Schritt zu machen: «Man muss alle Aspekte des Autos betrachten. Es gibt ein Gleichgewichtsproblem mit dem Auto, das es den Fahrern nicht erlaubt, sich voll auf die Kurveneinfahrt einzulassen. Sobald man also das Heck beruhigt, geht das auf Kosten der Front. Dann hat man Untersteuern und ruiniert auf diese Weise die Reifen. Ich denke also, wir müssen das wirklich ausarbeiten.»

Horner: «Wenn man sich den McLaren ansieht, sieht er fast wie eine Weiterentwicklung des letztjährigen Autos aus, ein viel einfacheres Auto als unseres. Vielleicht sind wir ein wenig zu komplex geworden, und vielleicht müssen wir ein paar Dinge vereinfachen.»

Horner war fest davon überzeugt, dass das Problem nicht erst kürzlich aufgetreten ist: «Ich denke, es besteht schon seit einiger Zeit. Wenn man sich die Daten genau ansieht, gab es schon zu Beginn des Jahres Probleme. Ich denke, andere haben offensichtlich einen Schritt nach vorne gemacht, und als wir das Paket stärker beansprucht haben, ist das Problem zutage getreten. Wenn man zurückblickt, gab es im vergangenen Jahr einige Rennen, in Austin zum Beispiel, bei denen wir das zu sehen begannen. Ich denke, es ist ein Merkmal, von dem wir wissen, dass wir es angehen müssen. Und in der Fabrik in Milton Keynes liegt der volle Fokus darauf, dies zu tun.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0