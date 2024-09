Gerhard Berger: 65. Geburtstag und Hochzeit

Gerhard Berger verriet als Gast beim Grand Prix von Monza einige Neuigkeiten über sein Privatleben und wird am Montag in einer Sondersendung von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV hochleben gelassen.

Gerhard Berger gewann in seiner Karriere zehn Formel-1-Grands-Prix. Der Spediteurssohn aus Wörgl in Tirol war und ist allseits beliebt und holte in seiner Karriere Siege für Benetton, Ferrari und McLaren.

Vergangenen Mittwoch feierte der Tiroler seinen 65. Geburtstag. Am Wochenende war er dann Gast in Monza, wo er im österreichischen Fernsehen im Rahmen der Übertragung aus Monza zu Wort kam und einiges über sein aktuelles Leben berichtete.

Berger, der seine Formel-1-Karriere 1997 beendet hat, wird demnächst seine Lebensgefährtin Helene heiraten, mit der er schon lange liiert ist und mit der er Sohn Johann (8) hat, der sich bereits erste Sporen im Kart-Sport verdient. Berger: «Wir sind seit 15 Jahren zusammen und werden in Kürze heiraten.»

Zu den Kart-Ambitionen von Nachzügler Johann sagte Berger im ORF: «Es ist eine pure Freude mit ihm!» Diese Zeit habe ihm früher bei seinen älteren Kindern gefehlt. Seine älteste Tochter hat Berger längst zum Großvater gemacht. Mit der Portugiesin Ana hat er zwei weitere Töchter, die bereits erwachsen sind.

Montagabend lohnt es sich also, um 21.15 Uhr bei ServusTV vor dem Fernseher zu sitzen. Dort läuft nämlich eine Spezialausgabe «Sport und Talk aus dem Hangar-7», die dem Jubilar gewidmet ist und aus dem Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser ausgestrahlt wird.

Zur Erinnerung: Gerhard Berger war in den späten 1980er-Jahren der erste bekannte Sportler, der als Werbeträger mit der Red Bull-Dose in den Medien auftrat. Später trat auch beim Toro Rosso-Team in Erscheinung.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0