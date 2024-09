McLaren-Stallorder? Lando Norris: «Ich bettle nicht»

​Die Stimmen werden lauter, wonach McLaren im WM-Kampf gegen Max Verstappen nun ganz auf Lando Norris setzen sollte. Der Engländer selber sagt: «Ich werde nicht um eine Stallorder betteln.»

Ist eine Formel-1-Saison vorbei, und das Titelrennen wurde knapp entschieden, dann geht die Diskussion los: Wo wurde dieser WM-Kampf verloren? Natürlich faktisch beim entscheidenden Rennen, aber in Wahrheit weit davor, bei zahlreichen Gelegenheiten, wenn Rennställe strategische Fehler machen und die Piloten patzen.

Vor allem in Grossbritannien wird kontrovers darüber diskutiert, ob McLaren derzeit die Fahrer-WM versemmelt. Es wird argumentiert, McLaren müsste nun doch ganz auf Lando Norris setzen, um gegen Leader Max Verstappen die besten Titelchancen zu haben.

Noch ziert sich der englische Traditionsrennstall. Doch Teamchef Andrea Stella hat in Monza angedeutet, dass sich das bald ändern könnte. «Beide Fahrer sind rein rechnerisch in der Lage, das zu schaffen, aber Lando ist in der besten Position. Wenn wir also einen Fahrer unterstützen wollen, müssen wir den Fahrer in der besten Position auswählen.»

Lando Norris, Sieger der Grands Prix von Miami und Zandvoort, sagt zum Thema Stallorder: «Ich werde nicht darum betteln. Ich bin hier, um ein möglichst gutes Rennen zu zeigen. Wenn Oscar Piastri diese Aufgabe besser löst, dann ist es auch gerecht, dass er vor mir ins Ziel kommt.»



«Klar wäre es schön, wenn ich die komplette Unterstützung erhalten würde, aber das entscheide nicht ich.»



Norris liegt 62 Punkte hinter Verstappen, es sind noch acht Grands Prix und drei Sprints zu fahren.



Nochmals Lando Norris: «Ich würde nicht sagen, dass uns die Zeit ausgeht. Wir können das noch schaffen.»





Das Formel-1-Restprogramm

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* im Sprint-Format





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0