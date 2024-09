Mercedes: Andere Strategie mit Hamilton unmöglich

​Ferrari hat in Monza mit einer genialen Einstopp-Taktik die Weichen zum Sieg von Charles Leclerc gestellt. Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sagt, wieso dies bei Mercedes mit Lewis Hamilton unmöglich war.

Die Formel-1-Fans erinnern sich: Mercedes hat beim Grossen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps mit George Russell als Erster die Zielflagge gesehen, einer genialen Einstopp-Taktik zu danken, vom Fahrer fabelhaft umgesetzt.

Russell sagt noch heute: «Dieses Gefühl kann mir keiner nehmen. Ich habe den Belgien-Helm zu meinen Trophäen gestellt, denn auch wenn ich später wegen Untergewichts des Autos aus der Wertung genommen wurde – für mich persönlich bleibt das ein Sieg.»

In Monza nun haben wir fast ein Abziehbild erlebt, von der Disqualifikation des Siegers abgesehen. Denn dieses Mal waren es Ferrari und Charles Leclerc, die auf nur einen Reifenwechsel setzten und für diese mutige Strategie belohnt wurden.

Obiger George Russell hatte mit der Entscheidung nichts zu tun, denn er geriet schon in der ersten Kurve an Oscar Piastri, musste sich eine neue Fahrzeugnase abholen gehen und wurde letztlich nur Siebter.



Lewis Hamilton erreichte Platz 5, und natürlich ging nach dem Monza-GP die Diskussion los, wieso der englische Superstar nicht auch versucht hat, mit nur einem Reifenwechsel auszukommen.



Andrew Shovlin, leitender Mercedes-Ingenieur bei den Rennen, sagt in seiner Nachbetrachtung des Grand Prix: «Alle Fahrer haben sich im ersten Teil des WM-Laufs schwer getan auf mittelharten Reifen, die teilweise stark gekörnt haben. Und natürlich haben auch wir erwogen, nur einen zweiten Teil zu fahren, auf den harten Walzen.»



«Lewis lag hinter Carlos Sainz, und letztlich spielte ein oder zwei Stopps für ihn keine Rolle, weil Carlos die frischeren Reifen hatte. Wir hätten den Ferrari mit der gleichen Strategie nicht überholt. Wir mussten also auch abgesehen vom Verschleiss etwas Anderes versuchen.»



Die Pirelli-Grafik zeigt: Lewis Hamilton musste mit zerschlissenen, mittelharten Reifen in Runde 15 an die Box, Carlos Sainz konnte aus dieser Mischung vier Runden mehr machen.



Mercedes suchte sein Glück mit einem weiteren Stopp von Hamilton, von hart zu hart in Runde 37, aber weil die Reifen am Ferrari von Sainz zum Schluss des Rennens nicht einbrachen, kam Hamilton letztlich sieben Sekunden hinter seinem Gegner ins Ziel.





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0