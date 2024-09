Christian Horner: «Max Verstappen ist nicht in Panik»

​Weltmeister Max Verstappen hat bei den vergangenen sechs WM-Läufen nur zwei Podestplätze erringen können. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobt, wie sich der Niederländer in die Arbeit kniet.

Wo nur ist Red Bull Racing im Entwicklungswettlauf falsch abgebogen? Diese Frage stellt sich auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko in seiner jüngsten Kolumne für SPEEDWEEK.com, und von der Antwort auf dieser Frage wird abhängig sein, ob Max Verstappen seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen kann.

Wie sehr sich das Blatt doch gewendet hat. Im ersten Saisonteil gewann der 26-jährige Niederländer von den ersten zehn Saisonrennen deren sieben und schien auf bestem Weg zum vierten Titel in Folge. Nun ist er sechs Mal in Folge ohne Volltreffer geblieben und stand dabei nur zwei Mal auf dem Podest.

In dieser Phase der WM muss sich der 61-fache GP-Sieger auf Schadensbegrenzung konzentrieren – bis RBR ihm wieder ein schnelleres Auto auf die Räder stellt.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner in Monza: «Was mich derzeit bei Max besonders beeindruckt – er gerät keinen Moment lang in Panik. Vielmehr kniet er sich noch mehr in die Arbeit und versucht Tag und Nacht, mit seinen Ingenieuren den Schwierigkeiten auf die Schliche zu kommen. Er erklärt sehr gut, was an Bord passiert.»



«Die Art und Weise, wie er mit unserer Technikermannschaft arbeitet, die zeigt, wie reif er geworden ist. Natürlich ist er mit unserer Lage unzufrieden. Aber er hat verstanden, dass wir nur mit harter Arbeit und gemeinsam da hinausfinden. Und das werden wir auch.»



«Wir drehen derzeit quasi jeden Stein um, damit wir den früheren Schwung zurückfinden. Und wenn der Wagen dann im richtigen Arbeitsfenster ist, das haben wir auf dem Red Bull Ring gesehen, dann sind wir auch siegfähig. Max war dort auf allen Reifentypen schnell, er schnappte sich die Pole-Position, er führte bis zur Kollision mit Norris.»



«Leider ist aber das besagte Arbeitsfenster derzeit überaus schmal, das müssen wir dringend verbessern. Das liegt auch am Abgleich von Flussdynamik-Berechnung, Windkanalwerten und Erkenntnissen von der Rennstrecke. Da kann es manchmal so sein, als würdest du die Zeit mit drei verschiedenen Uhren messen. Wir konzentrieren uns bei der Arbeit derzeit auf jenen Bereich, welcher für uns der verlässlichste ist – und das ist die Arbeit auf der Rennstrecke.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0