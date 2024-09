Daniel Ricciardo zu Hülkenberg: Will kein Arsch sein

Daniel Ricciardo gegen Nico Hülkenberg in Monza

​Nico Hülkenberg geriet beim Italien-GP in Monza gleich an beide Racing Bulls-Fahrer. Daniel Ricciardo hat sich nach dem Grand Prix bei seinem früheren Renault-Stallgefährten entschuldigt.

Das kommt auch nicht oft vor: Nico Hülkenberg rasselte beim Traditions-GP von Italien gleich mit beiden Piloten des gleichen Teams zusammen – kurz nach dem Start mit dem Wagen von Daniel Ricciardo der Racing Bulls; im weiteren Verlauf des Rennens dann eine Kollision mit Yuki Tsunoda.

Der Deutsche erzählte: «Als ich in Kurve 8 einfuhr, bekam ich guten Windschatten von Daniel, also wählte ich die Ausssenlinie. Aber er schoss quer über die Strecke und liess mir kaum Platz, sodass wir uns berührten und ich dadurch zurückfiel.»

Besagter Ricciardo suchte – noch vor den Medienrunden nach dem Grand Prix – Nico auf, um sich zu erklären. «Zunächst mal habe ich mich bei ihm entschuldigt, dann wollte ich wissen, wie er diese Situation gesehen habe. Er meinte, nun, du hast mir einfach zu wenig Platz gelassen.»

«Ich habe dann gefragt, ob das aus seiner Sicht zu aggressiv gewesen sei, denn ich will kein dreckiger Fahrer sein. Ich wollte wissen, ob ich es übertrieben habe. Die Antwort ist klar: Meine Ellenbogen waren zu weit ausgefahren. Daher habe ich Nico gesagt, dass es mir leid tut.»



«Ich spürte die Berührung unserer Autos, aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht sehen, wie sehr ich ihn abgedrängt hatte. Es war mir wichtig, mit ihm zu reden, denn ich will kein Arsch sein.»



Yuki Tsunoda musste wegen Kollisionsschäden aufgeben, Ricciardo erhielt eine Fünfsekundenstrafe für das Foul gegen Nico Hülkenberg, und weil die bei den Racing Bulls an den Boxen nicht korrekt vollzogen wurde, machten die Regelhüter daraus eine zusätzliche Zehnsekundenstrafe. Damit war natürlich jede Chance auf Punkte dahin. Ricciardo wurde Dreizehnter.





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0