Carlos Sainz: Ferrari jagt nach Leclerc-Sieg WM-Titel

​Der Spanier Carlos Sainz ist vom Sieg seines Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc in Monza ermutigt: «Wenn das so weitergeht, dann darf Ferrari nicht nur auf weitere Siege, sondern auch auf den Titel hoffen.»

Ferrari hat das Heimrennen von Monza gewonnen, dank einer cleveren Einstopptaktik und dank eines Charles Leclerc, der diese Strategie vortrefflich umgesetzt hat.

Alles spricht derzeit von McLaren, die im Konstrukteurs-Pokal Leader Red Bull Racing auf die Pelle rücken – RBR führt noch, mit 446 Punkten, McLaren steht bereits bei 438. Aber vielen Tifosi ist nicht entgangen: Ferrari ist gar nicht so weit entfernt, die Italiener kommen derzeit auf 407 Zähler.

Der dreifache GP-Sieger Carlos Sainz hat in Monza einen soliden vierten Platz eingefahren und setzt damit seine eindrucksvolle Serie fort: Er ist in dieser Saison nie schlechter als auf Rang 6 ins Ziel gekommen, in Australien hat er gewonnen, in Bahrain, Japan, Monaco und Österreich stand er als jeweils Dritter auf dem Podest.

Der inzwischen 30-jährige Spanier macht damit genau das, was Sergio Pérez bei Red Bull Racing viel zu selten tut: regelmässig Spitzenergebnisse ins Ziel bringen.



Sainz steht nach dem Leclerc-Sieg in Monza richtig unter Strom. Der WM-Fünfte sagt: «Wenn wir die Form von Monza halten können, dann ist McLaren zu schlagen. Denn wir hoffen natürlich, dass sich der neue Unterboden nicht nur in Italien bewähren wird, sondern auch bei den darauffolgenden Läufen. In Italien hat kein Team mehr Punkte geholt als wir. Also sehe ich eine grosse Chance, dass Ferrari weitere Siege einbringen kann. Und wenn das geschieht, dann haben wir eine Titelchance.»



Zur Erinnerung: Ferrari hat den Konstrukteurs-Pokal letztmals 2008 gewonnen. Der vorderhand letzte Titel von McLaren konnten die Engländer vor 26 Jahren erringen, in der GP-Saison 1998.





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0