Nico Rosberg zu Lando Norris: «Wieso immer negativ?»

​Formel-1-Champion Nico Rosberg hat für Sky in Monza vor Ort das Geschehen analysiert. Dabei wundert sich der 39-jährige Deutsche: «Wieso ist für Lando Norris eigentlich das Glas immer halb leer?»

Lando Norris hat den Grossen Preis von Italien von der Pole-Position in Angriff genommen – und erneut den Start und die erste Runde versemmelt.

In Monza hat es Lando zum siebten Mal verpasst, aus einer Pole sofort die Führung zu machen und sich als Leader absetzen zu können. Sprint-Poles in Brasilien 2023 und China 2024, GP-Poles in Russland 2021 sowie Spanien, Ungarn, den Niederlanden und Italien 2024 – kein einziges Mal ist der Brite als Leader aus der ersten Kurve gekommen!

Schon vor dem Start thematisierte Norris ausführlich, dass er an seinen Starts arbeiten müsse und äusserte – zum wiederholten Male – schonungslose Selbstkritik.

Nico Rosberg wundert sich. Der Wiesbadener war für unsere Kollegen von Sky im königlichen Park von Monza, dabei ist dem 23-fachen GP-Sieger aufgefallen: «Jeder Sportpsychologe kann dir bestätigen – je länger du etwas wiederholst, desto eher glaubst du daran. Also habe ich Lando eine Nachricht geschickt. Ich fand, vielleicht kann ihm meine Erfahrung von Nutzen sein.»

«Wieso ist für Lando Norris das Glas immer halb leer? Gut, er wirkt dadurch glaubhaft, aber ich finde, ein Rennfahrer kann auch dann sich selber treu sein, wenn er sich auf das Positive konzentriert, nicht auf das Negative.»



Der Formel-1-Champion von 2016 vertieft: «Die Qualifikation in Monza ist für mich das beste Beispiel. Da hat er die Pole-Position erobert, aber danach spricht er zunächst mal darüber, wie unsauber seine Runde gewesen sei, er habe sich beim Team entschuldigt, schon im ersten Teil der Runde habe er Zeit eingebüsst und so weiter und so fort.»



«Lando hätte vielmehr sagen sollen: ‚Der grösste Teil der Runde war sehr gut, und es ist fabelhaft, dass wir hier auf der Pole stehen.‘»



«Natürlich stimmt beides. Aber er hat sich dazu entschlossen, sich auf den Fehler und den schlechten Teil der Runde zu fokussieren. In beiden Aussagen war Norris ehrlich und authentisch, aber ich frage mich, ob er die Schwerpunkte nicht besser anders legen sollte.»



«Ich würde es gut finden, wenn er sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Auch ich habe mich oft auf die negativen Aspekte konzentriert, aber ich habe daran gearbeitet. Ganz bewusst die positiven Dinge zu betonen, das hat eine positive Auswirkung auf dein ganzes Denken.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0