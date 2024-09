Aserbaidschan-GP Baku im TV: So wird das Wetter

​Grosser Preis von Aserbaidschan auf dem schwierigen Baku City Circuit: Erstmals findet das Rennwochenende im September statt. Wir sagen, welche Auswirkung das in Sachen Wetter hat.

Die achte Ausgabe des Grand Prix von Aserbaidschan in der Hauptstadt Baku ist eine Premiere: Erstmals findet das Strassenrennen im September statt, zuvor immer im Frühling oder Frühsommer.

In Sachen Wetter müssen sich die Formel-1-Fahrer aber nicht komplett umstellen: Von Freitag bis Sonntag herrscht aus heutiger Sicht freundliches Wetter mit viel Sonnenschein, am Freitag und Samstag ziehen Wolken durch, aber in der Quali vom Samstag steigt die Regenwahrscheinlichkeit nicht über sieben Prozent.

Die Piloten müssen dennoch auf der Hut bleiben: Die in Baku oft starken Winde bleiben.

Wie sich die Action an der Kaspischen See entwickelt, wer bislang den schwierigen Strassen-GP gewinnen konnte und in welcher Form unsere TV-Kollegen aus Baku berichten, das finden Sie hier alles.

SPEEDWEEK.com verwöhnt Sie wie gewohnt mit unserem beliebten Live-Ticker, wir gehen damit am Samstag, 14. September, von der Quali um ca. 13.40 Uhr online, vor dem Grand Prix beginnen wir mit unserem Ticker am 15. September schon um 12.00 Uhr – denn der WM-Lauf beginnt (europäischer Zeit) um 13.00 Uhr, das ist 15.00 Uhr vor Ort in Baku.





Baku-GP: Das Goldene Buch

GP Europa 2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

GP Aserbaidschan 2017: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing

GP Aserbaidschan 2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

GP Aserbaidschan 2019: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

GP Aserbaidschan 2021: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

GP Aserbaidschan 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

GP Aserbaidschan 2023: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing





Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 13. September

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Grossbritannien 2024

08.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.15: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

11.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

11.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30: Erstes Training

14.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards GP Italien

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00: Zweites Training

16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Italien 2024



Samstag, 14. September

07.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.30: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.00: ServusTV – Analyse Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

16.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Inside Story: Lando gewinnt endlich

18.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 15. September

07.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.15: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel gegen Alonso

10.50: Sky Sport F1 – Inside Story: Hamilton siegt in Silverstone

11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

11.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen

12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan

14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00: ORF 1 – Rennen Wiederholung

16.15: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

16.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

19.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung