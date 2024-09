Max Verstappen zu Lando Norris: «Nicht mein Problem»

Max Verstappen in Baku

​Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen führt die Fahrer-WM 2024 an, McLaren will nun ganz auf die Karte Lando Norris setzen, um ihn zu stoppen. Max: «Darauf habe ich keinen Einfluss.»

62 Punkte beträgt der Rückstand von Lando Norris auf WM-Leader Max Verstappen, und bevor in Baku die erste Trainingsminute begonnen hat, stellt McLaren-Teamchef Andrea Stella klar – nun wird auf Norris gesetzt, Oscar Piastri wird in gewissen Situationen Platz machen müssen.

Natürlich wird der 61-fache GP-Sieger Max Verstappen im Fahrerlager des Baku City Circuit auf diese neue Situation bei McLaren angesprochen. Max sagt über seinen Kumpel Lando: «Das ist nicht mein Problem. Sie gehen so vor, wie sie das für richtig halten. Darauf habe ich keinen Einfluss. Wir haben unsere eigenen Schwierigkeiten, um die wir uns kümmern müssen.»

«Aber sie werden mit der Situation klarkommen müssen, dass Piastri näher an Norris liegt als Lando an mir. So jedenfalls präsentiert sich das aus der Sicht von Oscar.»

Auf die Frage, ob McLaren seiner Ansicht nach nicht recht lange mit einer Stallorder gewartet habe, meint Max: «Eine ganze Weile lang lagen sie in der Meisterschaft nicht weit voneinander entfernt. Ein Fahrer wie Piastri kann bestimmt nicht als eine Nummer 2 eingestuft werden.»



Mit solchen Aussagen bleibt Verstappen bei seiner Linie. Der 26-Jährige hat schon mehrfach betont: «Wir konzentrieren uns ganz auf unsere eigenen Aufgaben. Es bringt nichts, zu sehr darauf zu achten, was die Anderen machen, denn das kannst du nie beeinflussen.»





