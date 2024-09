Nico Hülkenberg: «Hatte nicht die sauberste Runde» 14.09.2024 - 10:34 Von Otto Zuber

© Motorsport Images Nico Hülkenberg

Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg drehte am Trainingsfreitag in Baku insgesamt 44 Runden und belegte am Ende den achten Platz auf der FP2-Zeitenliste. Magnussen-Ersatz Oliver Bearman drehte die zehntschnellste Runde.