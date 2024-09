Max Verstappen (Red Bull Racing): «Das ist positiv»

​Red Bull Racing braucht in Baku ein starkes Wochenende, bislang läuft es auf dem Baku City Circuit ermutigend: Der zweifache Baku-Sieger Sergio Pérez Zweitschnellster, Weltmeister Max Verstappen auf Rang 6.

Der Plan von Max Verstappen in Sachen erfolgreicher Verteidigung seines WM-Titels ist simpel: «Wir müssen es wieder schaffen, aus eigener Kraft Spitzenergebnisse einzufahren. Und das ist erst dann möglich, wenn wir mehr Speed durch eine gute Fahrzeugbalance finden.»

Die ersten Anzeichen vom freien Training zum Grossen Preis von Aserbaidschan sind ermutigend. Der zweifache Baku-Sieger Sergio Pérez hat die Bestzeit von Charles Leclerc nur um den Hauch von sechs Tausendstelsekunden verpasst, und wenn wir basierend auf den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren wissen, dass Max Verstappen mindestens so schnell fahren kann, lässt sich das gut an.

Der WM-Leader selber war nicht zum idealen Zeitpunkt auf der Bahn und fuhr auch keine fehlerfreie Runde, daher Rang 6 hinter Leclerc, Pérez, Hamilton, Sainz und Piastri.



Der 61-fache GP-Sieger Verstappen war mit dem Handling seines Rennwagens nicht zufrieden (zu viel Untersteuern) und monierte die tiefstehende Sonne (ist tatsächlich anders als beim Baku-GP im April) und hatte einige harmlose Ausrutscher. Alles in allem ist am ersten Trainingstag aber der Eindruck entstanden: RBR ist konkurrenzfähiger als zuletzt in Monza.



Max Verstappen sagt: «Ich denke, wir hatten insgesamt einen guten Tag. Wir haben einige Dinge gelernt. Jetzt müssen wir uns im Detail ansehen, was wir alles ausprobiert haben und wie sich das auswirkt, aber bisher sieht es so aus, als wären wir an diesem Wochenende konkurrenzfähiger – das ist positiv.»



Auf die Frage nach dem Untersteuern, das Max im zweiten Training hatte, antwortete er: «Das liegt auch ein bisschen an der Strecke. Sie ist sehr rutschig und es gibt viele 90-Grad-Kurven. Wir müssen die Balance des Autos noch ein wenig verbessern, dann bin ich sicher, dass wir bei der Musik sein können.»





2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,484 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,490

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,550

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,950

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,983

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,029

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,093

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,475

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,536

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,547

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,645

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,683

13. Alex Albon (T), Williams, 1:44,737

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:44,749

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,785

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:45,056

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,156

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,391

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,810

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,947





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,546 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,859

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,922

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,027

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,173

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:46,282

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:46,452

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,516

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,608

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:46,687

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:46,973

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:47,135

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,184

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:47,640

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:47,708

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:47,901

17. Alex Albon (T), Williams, 1:47,955

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:48,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:49,052

20. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit