Carlos Sainz (4.): «Habe sehr schlecht geschlafen»

Carlos Sainz hatte in den ersten beiden Baku-Trainings alle Hände voll zu tun und schloss den Tag als Viertschnellster ab. Danach sprach er über seine Ausritte und ein unerwartetes Problem, mit dem er zu kämpfen hatte.

Carlos Sainz erlebte keinen einfachen Auftakt ins Baku-Wochenende. Der Ferrari-Pilot schaffte es zwar – im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Charles Leclerc – sein Auto in beiden Sessions an einem Stück an der Box abzustellen. Dennoch verlief der Trainingsfreitag auf dem Strassenkurs nicht so reibungslos, wie er es sich erhofft hatte.

Im ersten Training kämpfte er mit Bremsproblemen, am Nachmittag streifte er die TecPro-Barriere mit dem rechten Hinterrad, konnte aber weiterfahren. Einige Male musste er den Notausgang nehmen. Und am Ende war er zwar der Viertschnellste, allerdings fehlten ihm mehr als vier Zehntel auf die Tagesbestzeit, die sein Stallgefährte aufgestellt hatte.

«Ja, ich war ein paar Mal neben der Strecke, aber ich denke, das war jeder», erklärte er vor laufender F1TV-Kamera, als er auf seine Ausritte angesprochen wurde. «Denn die Strecke war wirklich schwierig zu fahren, weil sie noch so dreckig und deshalb rutschig war. Wir waren fünf Sekunden langsamer als im vergangenen Jahr, das alleine zeigt, wie knifflig es für uns da draussen war.»

«Ich konnte mein Programm abspulen, obwohl wir im ersten Training ein paar Bremsprobleme bekundet haben. Das konnten wir aber bis zur zweiten Session korrigieren», berichtete der aktuelle WM-Fünfte, der ausserdem verriet: «Ich fühle mich auch nicht ganz wohl. Ich habe in der vergangenen Nacht sehr schlecht geschlafen, deshalb spüre ich es im Nacken. Ich kann mich kaum bewegen. Ich habe es aber durch den Tag geschafft und bin bereit für den kommenden Tag.»

Mit Blick aufs Kräfteverhältnis ergänzte der 30-Jährige: «Schwer zu sagen, wo wir stehen, denn keiner hat bisher wirklich gute Runden hinbekommen. Wir werden mehr wissen, wenn im Qualifying alle auf den weichen Reifen ausrücken. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir auf Augenhöhe mit Red Bull Racing, McLaren und Mercedes sind. Der Kampf um die Startaufstellung wird sicher wieder sehr eng werden, da wird es darum gehen, wer die Reifen gut vorbereitet, eine gute Runde hinbekommt und angesichts der möglichen gelben und roten Flaggen auch zur rechten Zeit am rechten Ort ist.»

2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,484 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,490

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,550

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,950

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,983

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,029

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,093

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,475

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,536

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,547

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,645

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,683

13. Alex Albon (T), Williams, 1:44,737

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:44,749

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,785

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:45,056

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,156

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,391

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,810

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,947



1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,546 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,859

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,922

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,027

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,173

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:46,282

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:46,452

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,516

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,608

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:46,687

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:46,973

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:47,135

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,184

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:47,640

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:47,708

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:47,901

17. Alex Albon (T), Williams, 1:47,955

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:48,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:49,052

20. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit