Horner über Adrian Newey: «Keine grosse Überraschung»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat sich in Baku zur Aston-Martin-Verpflichtung von Adrian Newey geäussert. Dass der F1-Designer eine neue Herausforderung suchte, habe sich abgezeichnet, sagt er.

Am Dienstag bestätigte Aston Martin die Verpflichtung von Adrian Newey. Der langjährige Technikdirektor von Red Bull Racing wird ab März 2025 für den Rennstall aus Silverstone arbeiten. Er soll die Mannschaft von Lawrence Stroll an die Spitze des Feldes bringen. Bereits Wochen zuvor wurde im Fahrerlager gemunkelt, dass sich der Brite – der von allen Teams umworben wurde – für eine Zukunft in Grün entscheiden würde.

Das bekam natürlich auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner mit, der in Baku auf die Frage, wie er auf die Neuigkeiten reagiere, erklärte: «Nun, das war keine grosse Überraschung. Denn es wurde immer klarer, dass er diesen Weg gehen und nicht in Rente oder zu einem anderen Team gehen würde. Das wird ganz offensichtlich eine neue Herausforderung für ihn.»

«Wir werden es natürlich bedauern, wenn er uns im nächsten Jahr verlassen wird. Aber wir wünschen ihm das Beste für seine Zukunft», ergänzte der Brite, und betonte, dass er mit Freude an die fast 20 gemeinsamen Jahre und alle Höhen und Tiefen, die das Team mit Newey zusammen durchlebt hat, zurückdenken werde. «Aber wir freuen uns auf die Zukunft und ich denke, wir sind gut aufgestellt», fügte er daraufhin an.

«Adrian ist ein sehr kreativer Typ, er ist sicherlich kein durchschnittlicher Designer. Er ist auch der Einzige in der Formel 1, der noch am Zeichenbrett arbeitet. Er wird das Team kennenlernen müssen, und das Team ihn auch, und sie müssen zusammen herausfinden, wie sie die Zusammenarbeit gestalten. Er ist in vielerlei Hinsicht einzigartig und ich denke, dass Aston Martin auf seinen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen wird», sagte Horner über den 65-Jährigen, unter dessen Leitung bei Red Bull Racing die Weltmeister-Autos von Sebastian Vettel und Max Verstappen konstruiert wurden.

2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,484 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,490

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,550

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,950

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,983

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,029

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,093

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,475

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,536

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,547

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,645

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,683

13. Alex Albon (T), Williams, 1:44,737

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:44,749

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,785

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:45,056

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,156

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,391

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,810

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,947



1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,546 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,859

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,922

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,027

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,173

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:46,282

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:46,452

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,516

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,608

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:46,687

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:46,973

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:47,135

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,184

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:47,640

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:47,708

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:47,901

17. Alex Albon (T), Williams, 1:47,955

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:48,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:49,052

20. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit