Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Ich bleibe vorsichtig»

​Nach dem ersten Trainingstag zum Aserbaidschan-GP ist es nicht leicht, ein aussagekräftiges Bild zu erhalten. Mercedes-Star Lewis Hamilton: «Red Bull Racing und Ferrari sind schnell, aber wir sind in der Nähe.»

Freud und Leid in der Mercedes-Box nach den ersten beiden freien Trainings auf dem Baku City Circuit. George Russell verlor einen erheblichen Teil seines Trainings wegen eines Motorwechsels – sicherheitshalber, nachdem die Spezialisten ein Leck gefunden hatten.

Besser läuft es Mercedes-Benz mit dem siebenfachen Weltmeister: Lewis Hamilton erzielte im ersten Training die zweitschnellste Zeit und im zweiten die drittschnellste. Die Fragen sind nun: Wie ist das einzuordnen? Stehen wir in Baku wirklich vor einem Mehrkampf zwischen Ferrari, Red Bull Racing, Mercedes und McLaren?

Auch Lewis Hamilton (Baku-Sieger 2018) tut sich schwer, sich bei der Hackordnung festzulegen. «Wir waren von Anfang an gut unterwegs, dann konnte ich die Abstimmung Schritt um Schritt verbessern.»

«Red Bull Racing und Ferrari machen bislang einen sehr guten Eindruck, aber wir sind nicht weit davon entfernt. Aber am Freitag weisst du nie, mit welcher Spritlast die Anderen fahren. Erst in der Quali ist das Bild dann klarer. Also bleibe ich in Sachen Vorhersagen vorsichtig.»





2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,484 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,490

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,550

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,950

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,983

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,029

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,093

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,475

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,536

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,547

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,645

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,683

13. Alex Albon (T), Williams, 1:44,737

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:44,749

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,785

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:45,056

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,156

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,391

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,810

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,947





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,546 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,859

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,922

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,027

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,173

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:46,282

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:46,452

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,516

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,608

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:46,687

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:46,973

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:47,135

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,184

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:47,640

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:47,708

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:47,901

17. Alex Albon (T), Williams, 1:47,955

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:48,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:49,052

20. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit