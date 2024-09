Lando Norris: «Es liegt noch viel Arbeit vor uns»

Lando Norris schloss den Trainingsfreitag auf dem Baku City Circuit auf dem bescheidenen 17. Platz ab. Der aktuelle WM-Zweite aus dem McLaren-Team erklärte hinterher: «Wir sind ziemlich weit von der Spitze entfernt.»

Nachdem im Fahrerlager von Baku am Donnerstag viel über die WM-Chancen von Lando Norris gesprochen wurde, gab es für den McLaren-Piloten im zweiten Training eine böse Überraschung. Er belegte am Ende nur den 17. Platz auf der Zeitenliste. Das lag nicht nur daran, dass er bei seinem einzigen schnellen Versuch in der 18. Kurve von Pierre Gasly eingebremst wurde, wie er hinterher erklärte.

«Es spielt keine so grosse Rolle, denn ich hatte meine Runde schon gedreht», winkte der 24-Jährige ab, und betonte: «Wir sind ziemlich weit von der Spitze entfernt, ich musste viel zu stark pushen, um eine Rundenzeit hinzubekommen.»

Und mit Blick auf die Leistung seines Teamkollegen Oscar Piastri, dem am Ende knapp fünf Zehntel auf die Bestzeit von Charles Leclerc fehlte, fügte Norris an: «Oscars Performance entspricht eher unserer Leistung. Wenn wir es richtig hinbekommen, können wir gerade so mithalten, aber ich denke nicht, dass die anderen Fahrer schon alles gezeigt haben.»

«Im Vergleich zu Mercedes, Ferrari und Red Bull Racing müssen wir noch viel Performance finden. Sie sind auf einem ähnlichen Niveau, und dahinter folgen wir, mit drei bis vier Zehntelsekunden Abstand. Es liegt also noch viel Arbeit vor uns», seufzte der zweifache GP-Sieger.

2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,484 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,490

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,550

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,950

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,983

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,029

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,093

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,475

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,536

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,547

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,645

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,683

13. Alex Albon (T), Williams, 1:44,737

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:44,749

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,785

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:45,056

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,156

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,391

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,810

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,947



1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,546 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,859

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,922

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,027

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,173

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:46,282

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:46,452

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,516

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,608

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:46,687

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:46,973

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:47,135

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,184

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:47,640

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:47,708

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:47,901

17. Alex Albon (T), Williams, 1:47,955

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:48,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:49,052

20. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit