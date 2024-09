Max Verstappen: Kleine Änderung, grosse Wirkung?

​Red Bull Racing hat an den Rennwagen für Baku eine kleine Veränderung am Unterboden vollzogen, bislang läuft es besser als in Monza. RBR-Chefingenieur Paul Monaghan spricht über die Modifikation.

Schafft Red Bull Racing die Kurve, um aus dem Modell RB20 endlich wieder ein Siegerauto zu machen? Als erste Reaktion auf den enttäuschenden Italien-GP (Max Verstappen nur Sechster, Sergio Pérez Achter) hat Red Bull Racing für den Aserbaidschan-GP eine kleine Modifikation am Unterboden des Modells RB20 vorgenommen.

Max Verstappen beschwerte sich in Italien über die schwierige Balance des Autos und nannte es sogar ein Monster. Red Bull-Rennberater Dr. Helmut Marko hat von einer Diva gesprochen. In Baku sagte Max am Donnerstag, man habe wohl seine Lehren daraus gezogen, räumte aber ein, dass es einige Zeit dauern würde, bis sich die Ergebnisse im System durchgesetzt hätten.

In der offiziellen FIA-Mitteilung zu den ganzen Modifikation der Rennställe fürs Baku-Wochenende heisst es, dass es sich bei RBR um «Änderungen zur Verbesserung des Druckgefälles entlang des Bodens handelt, um insgesamt das Strömungsverhalten zu optimieren».

RBR-Chefingenieur Paul Monaghan: «Es gibt viele Möglichkeiten, das Verhalten des Autos zu verbessern, und wir sehen uns alle Aspekte des Fahrzeugs an, nicht nur die Boden- oder Flügelgeometrie. Ich glaube, wir haben unsere Lektionen gelernt.»



«Gewiss, die Gegner sind stärker geworden, doch die Art und Weise, wie Andere entwickeln, das liegt nicht in unserer Hand. Ich denke, wir müssen besser auf uns selbst schauen. Für uns geht es einfach gesagt darum, ein Auto auf die Räder zu stellen, in dem sich Max wohl fühlt.»



Monaghan weist darauf hin, dass die Überarbeitung des Wagens für Baku angesichts der zeitlichen Beschränkungen nur ein erster Schritt und dass am darauffolgenden Wochenende in Singapur noch mehr zu erwarten sei, «aber diese Veränderungen sind zunächst subtil».



Die ungewöhnliche dreiwöchige Pause nach Singapur gibt dem Team Zeit, grössere Modifikationen fürs Rennwochenende von Austin vorzunehmen, aber Monaghan schränkt ein, dass das Sprintformat bedeutet, dass Texas nicht der ideale Ort für die Einführung von Updates sein wird.



Der Engländer erklärt: «Wir haben in Austin nur ein freies Training, dann werden wir uns entscheiden müssen: Mit den neuen Teilen weitermachen? Auf Vertrautes setzen? Zudem ist noch nicht klar, wie viele der neuen Teile wir für Texas fertigstellen können.»





2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,484 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,490

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,550

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,950

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,983

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,029

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,093

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,475

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,536

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,547

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,645

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,683

13. Alex Albon (T), Williams, 1:44,737

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:44,749

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,785

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:45,056

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,156

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,391

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,810

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,947





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,546 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,859

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,922

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,027

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,173

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:46,282

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:46,452

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,516

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,608

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:46,687

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:46,973

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:47,135

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,184

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:47,640

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:47,708

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:47,901

17. Alex Albon (T), Williams, 1:47,955

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:48,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:49,052

20. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit