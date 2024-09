Lewis Hamilton (Mercedes) ratlos: «Immer das Gleiche»

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton ist baff über den Verlauf der Baku-Quali. Nach Startplatz 7, wieder geschlagen von George Russell, wirkt er niedergeschlagen und ratlos: «Es ist immer das Gleiche.»

Fans und Fachleute waren sich in Aserbaidschan nach dem Verlauf der freien Trainings sicher: Das würde einen superleckeren Mehrkampf geben um die Pole-Position zwischen Ferrari, McLaren, Red Bull Racing und Mercedes-Benz.

Was dann passierte, das entzückte die Tifosi und die Fans von Oscar Piastri, aber bei den Anhängern von Max Verstappen, Sergio Pérez, George Russell, Lewis Hamilton und Lando Norris herrschte eher Katerstimmung.

Verstappen-Jäger Norris nur auf Startplatz 17, die Red Bull Racing-Renner von Pérez und Verstappen auf P4 und P6, die Mercedes auf den Rängen 5 (George Russell) und 7 (Lewis Hamilton).

Lewis Hamilton, der erfolgreichste Formel-1-Fahrer, liegt damit im Quali-Duell der Mercedes-Chauffeure mit 3:14 hinten, eine solch krachende Niederlage hat es in seiner ganzen GP-Karriere noch nicht gegeben für den inzwischen 39-jährigen Engländer.



Hamilton wirkt denn auch nach der Baku-Quali ratlos und deprimiert, als er vor die Mikrofone der Reporter tritt: «Es ist immer das Gleiche. Wir haben guten Speed in den freien Trainings, aber wenn es dann in der Quali um die Wurst geht, können wir nicht schritthalten.»



Der 105-fache GP-Sieger fuhr im ersten Training die zweitschnellste Zeit, bestätigte die gute Leistung mit P3 in den zweiten 60 Trainingsminuten. Im dritten freien Training aber Rückfall auf P10, bevor in Q1 dann Platz 5, in Q2 Rang 9 und schliesslich in Q3 Startplatz 7 herausschaute.



Der nächstjährige Ferrari-Fahrer sagt: «Am Freitag war der Wagen wirklich gut, es lief hervorragend. Am Abend dachte ich, dass wir hier mindestens in Startreihe 2 stehen würden. Aber heute haben die Reifen nie nach Wunsch funktioniert.»





Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,365 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,686

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,805

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,813

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,874

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,023

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,289

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,369

09. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:42,530

10. Alex Albon (T), Williams, 1:42,859

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:42,968

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:43,035

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,179

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,191

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,404

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,547

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,609

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,618

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,246

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,504