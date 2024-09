FP3 Baku: Russell 1., Verstappen 5., Bearman-Crash

​Drittes freies Training zum Grossen Preis von Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit: George Russell fährt Bestzeit, vor Leclerc und Norris, Anfängerfehler von Ferrari-Junior Olivier Bearman, Verstappen Fünfter.

Die Formel-1-Fahrer und ihre Ingenieure stehen in Baku gleich mehrfach vor einer kniffligen Aufgabe. Erstens gilt es den besten Kompromiss zu finden aus Abtrieb für die langsamen Pistenteile des Strassenkurses und Windschlüpfigkeit für die schnellen.

Zweitens entwickelt sich die Bahn ständig, und mit mehr Gummi auf der Ideallinie verbessert sich die Haftung der Reifen.

Drittens findet das dritte freie Training nicht zu jenen Bedingungen statt wie die Quali vom 14. September und das Rennen vom 15. September, Pistentemperatur und Lichtverhältnisse sind anders.

Der langjährige GP-Pilot Alexander Wurz weiss: «Das Knifflige ist, sich von den Pistenverhältnissen nicht in die Irre führen zu lassen. Will heissen – nicht zu sehr auf den Ist-Zustand der Strecke zu reagieren, wie etwa im dritten Training, sondern vielmehr zu erahnen, wie sich die Bedingungen in der Quali präsentieren werden; und entsprechend beim Set-Up vorzugehen.»



Das vierte Problem auf dem sündhaft schnellen Strassenkurs von Baku: Fehler werden sofort bestraft. Eine geringe Fehleinschätzung, schon tuschiert ein Pilot die Pistenbegrenzung, ein kleiner Verbremser, schon steckt die Fahrzeugnase in einer TecPro-Barriere. Ein heftiger Unfall im dritten freien Training liegt nicht drin, denn schon ab 14.00 (unserer Zeit) geht es in die Quali.



Mit einem fünften Problem befassen wir uns später: Erstmals findet der Aserbaidschan-GP nicht im April oder Juni, sondern im September statt. Die Sonne steht gegen Abend in Baku tiefer, und das erzeugt Sichtprobleme für die Fahrer. Als ob die Licht- und Schattenwechsel auf dem Strassenkurs nicht schon knifflig genug wären.



Das dritte Training begann bei 26 Lufttemperatur, die Bahn 31 Grad warm, also weniger warm als am Freitag, Regenwahrscheinlichkeit bei immerhin 30 Prozent, vor dem dritten Training fielen sogar ein paar Tropfen. Merkwürdigerweise heute kaum Wind.



Unter den Augen von Hollywood-Star Will Smith (vor dem Training zu Gast bei Ferrari-Pilot Carlos Sainz) stellte der zweifache Baku-Sieger Sergio Pérez nach einer ersten Pisteninspektion fest: «Die Bahn ist feucht.»



Eine ganz Weile lang passierte auf der Bahn – wenig.

In dieser Phase begnügten sich die sieben Piloten auf der Bahn mit dem Anfahren von Reifen für späteren Gebrauch. Das beugt dem gefürchteten Körnen vor, wenn sich auf der Reifenoberfläche kleine Gummikügelchen bilden und sich das Fahren wie auf Eis anfühlt.



Nach 15 Minuten gelbe Flagge, dann rot: Der Alpine-Rennwagen von Esteban Ocon war stehengeblieben, zwischen den Kurven 17 und 18. Wieder ein Antriebsproblem für den GP-Sieger, in dessen Auto schon am Freitag der Motor gewechselt werden musste.



Nach zehn Minuten Pause ging es weiter, unter weiteren Tropfen, aber erst nach einer halben Stunde erlebten die Fans die erste gezeitete Runde – von McLaren-Fahrer Oscar Piastri.



Die Fahrer rückten mit weichen Pirelli-Reifen aus – Max Verstappen übernahm die Spitze vor Ferrari-Ass Carlos Sainz, Baku-Spezialist Pérez und Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Die Piste wurde rasant schneller, daher auf einmal die beiden Williams-Piloten vorne, Alex Albon vor dem Argentinier Franco Colapinto, die Autos im 1:44er Bereich.



Dann wieder gelbe Flagge, dann rot: Dieses Mal erwischte es Haas-Fahrer Oliver Bearman – Pistenbegrenzung tuschiert in der ersten Kurve nach einem Verbremser, der Engländer versuchte noch, es in den Notausgang zu schaffen, aber er rutschte geradeaus in die TecPro-Barriere. Oliver am Funk: «Ich bin solch ein Idiot!»



Die Haas-Mechaniker werden in der Pause bis zur Qualifikation (ab 14.00 Uhr) mindestens die Aufhängung links vorne ersetzen müssen.



Durch den Bearman-Patzer konnten dessen Landleute Lewis Hamilton und Lando Norris ihre schnelle Runde nicht zu Ende fahren. Dieses Mal dauerte die Zwangspause sechs Minuten.



Nach 40 Minuten setzte sich Verstappen-Jäger Lando Norris an die Spitze, bald unterboten von Leclerc und dem verblüffenden Albon. Max Verstappen rückte vor auf P2, 129 Tausendstel hinter dem Ferrari von Monza-Sieger Leclerc, dann Pérez ganz vorne, seinerseits 66 Tausendstel vor Leclerc, der Mexikaner wie immer in Baku bärenstark. Kurz darauf neue Bestzeit von Oscar Piastri, dann P2 für Rekord-Champion Lewis Hamilton.



Das letzte Wort aber hatte Mercedes-Fahrer George Russell – Schnellster im dritten Training.



Der Eindruck vom ersten Trainingstag erhärtet sich: Red Bull Racing ist stärker als in Monza, wir erleben in Baku einen Mehrkampf um die Spitze zwischen McLaren, Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes. Und Lando Norris hat die Abstimmungsprobleme vom Freitag offenbar gelöst, Drittschnellster hinter Russell und Leclerc.







3. Training, Baku

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,514 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,527

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,737

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,749

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,862

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,968

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,024

08. Alex Albon (T), Williams, 1:43,194

09. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:43,238

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,301

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,474

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:43,503

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,571

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,870

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,150

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,164

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,187

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,869

19. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

20. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit







2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,484 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,490

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,550

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,950

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,983

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,029

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,093

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,475

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,536

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,547

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,645

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,683

13. Alex Albon (T), Williams, 1:44,737

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:44,749

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,785

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:45,056

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,156

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,391

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,810

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,947





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,546 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,859

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,922

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,027

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,173

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:46,282

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:46,452

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,516

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,608

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:46,687

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:46,973

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:47,135

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,184

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:47,640

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:47,708

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:47,901

17. Alex Albon (T), Williams, 1:47,955

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:48,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:49,052

20. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit