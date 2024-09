McLaren-Stallorder futsch: Piastri P2, Norris nur P17

​Startplatz 2 für Oscar Piastri beim Abschlusstraining zum Grand Prix von Aserbaidschan: Damit ist die McLaren-Stallorder futsch, denn Verstappen-Jäger Lando Norris fährt nur von Startplatz 17 los.

Was für eine Schlappe für Lando Norris: Der WM-Zweitplatzierte wird den Aserbaidschan-GP von Startplatz 17 in Angriff nehmen müssen, nachdem er von einer gelben Flagge aufgehalten wurde (wegen eines Mauerkusses von Gasly).

Damit ist die Absicht von McLaren, im Rennen notfalls Lando Norris vor Oscar Piastri zu holen, bei einem normalen GP-Verlauf vom Tisch, denn der 23-jährige Piastri wird von P2 zwischen den Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz losfahren.

Am Funk meinte Piastri während der Auslaufrunde, seine zweite Runde sei «eine komplette Katastrophe» gewesen. Nachher präzisierte der Ungarn-GP-Sieger: «Naja, so schlimm war es wohl nicht. Aber es war gewiss keine saubere Runde. Ich habe wirklich voll reingehauen, und ich schätze, dabei habe ich es wohl ein wenig übertrieben.»

«Ich war ein paar Mal an den Begrenzungsmauern, aber ich weiss nicht, wo ich mehr Rundenzeit hätte finden können. Ganz ehrlich: Charles war ausser Reichweite.»



Dies ist der fünfte zweite Startplatz für Oscar, nach Japan 2023 sowie Monaco, Ungarn und Italien 2024.



Über das Rennen meint Piastri: «Schwer zu sagen, wie sich das Rennen entwickeln wird. Die Reifen verhalten sich hier ein wenig seltsam, weil sich die Bahn rasant entwickelt, je mehr Gummi auf den Asphalt kommt.»



«Unser Problem, in Anführungszeichen – der McLaren ist am konkurrenzfähigsten, wenn wir freie Fahrt, also keinen Gegner vor uns haben. In einer idealen Welt würde ich gleich mal die Führung an mich reissen. Wenn ich hinter einem Ferrari herfahren muss, wird es in Sachen Reifen-Management nicht einfach. Ich weiss, dass wir ein schnelles Auto haben, also bin ich guter Dinge.»





Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,365 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,686

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,805

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,813

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,874

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,023

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,289

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,369

09. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:42,530

10. Alex Albon (T), Williams, 1:42,859

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:42,968

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:43,035

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,179

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,191

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,404

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,547

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,609

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,618

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,246

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,504