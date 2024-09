Christian Horner: Zuversicht vor Baku-Qualifying

Das Red Bull Racing Team hat für das Rennwochenende in Aserbaidschan nachgelegt und die Veränderungen zeigen Wirkung. Teamchef Christian Horner spricht von einer besseren Fahrzeug-Balance.

In Monza hatten die Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio «Checo» Pérez keine Freude am Fahrverhalten ihrer Formel-1-Autos. Der WM-Leader kämpfte zusätzlich mit einem Motor-Problem, wie er nach dem Rennen erklärte. In Baku läuft es besser für den Niederländer und seinen mexikanischen Teamkollegen.

Im ersten Training war Verstappen der Schnellste, Pérez belegte den dritten Platz. Der Routinier aus Guadalajara schaffte es am Ende des Tages auf Platz 2 der FP2-Zeitenliste, während der Titelverteidiger die sechstschnellste Runde gedreht hatte. Und im dritten Training war Verstappen der Fünftschnellste, Checo reihte sich auf dem siebten Platz ein.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte nach der letzten freien Trainingsstunde bei den Kollegen von «Sky Sports F1»: «Es ist immer noch sehr, sehr eng an der Spitze, aber ich denke, wir haben eine bessere Fahrzeugbalance und Sergio fühlt sich auch wohler. Nun wird es darum gehen, die perfekte Runde hinzubekommen.»

Das Team habe beim Abtriebsniveau verschiedene Einstellungen ausprobiert, verriet der Brite, der auch stolz verkündete: «Beide Fahrer haben gesagt, dass die unerwünschte Fahrzeug-Charakteristik von Monza nicht mehr aufgetaucht ist.»

3. Training, Baku

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,514 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,527

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,737

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,749

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,862

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,968

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,024

08. Alex Albon (T), Williams, 1:43,194

09. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:43,238

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,301

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,474

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:43,503

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,571

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,870

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,150

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,164

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,187

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,869

19. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit

20. Oliver Bearman (GB), Haas, ohne Zeit







2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,484 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,490

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,550

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,950

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,983

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:44,029

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,093

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:44,475

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,536

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,547

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,645

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,683

13. Alex Albon (T), Williams, 1:44,737

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:44,749

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:44,785

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:45,056

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,156

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,391

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,810

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,947





1. Training, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,546 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,859

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,922

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,027

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,173

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:46,282

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:46,452

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,516

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,608

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:46,687

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:46,973

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:47,135

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,184

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:47,640

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:47,708

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:47,901

17. Alex Albon (T), Williams, 1:47,955

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:48,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:49,052

20. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit