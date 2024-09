George Russell: «Blind im Trümmer-Hagel, ein Schock!»

​Ein völlig unerwarteter Rang 3 für George Russell beim spannenden Strassen-GP von Baku, hinter Oscar Piastri und Charles Leclerc, der Mercedes-Pilot ist erschüttert: «Ich tauchte blind in einen Trümmerregen.»

Nach einem packenden Grossen Preis von Aserbaidschan auf dem Baku Circuit Circuit ist George Russell aus heiterem Himmel Dritter geworden, es ist der 14. Formel-1-Podestplatz für den 26-jährigen Engländer.

Wir wollen hier nicht von unverdient sprechen, schliesslich wäre Russell solider Fünfter geworden, aber der Mercedes-Fahrer ist der Erste, der offen zugibt: «Das ist ein geschenkter Podestplatz, denn mehr als Platz 5 hätten wir nicht verdient.»

Möglich wurde dieses Erfolgserlebnis durch das Missgeschick zweiter Anderer: Kollision von Sergio Pérez und Carlos Sainz kurz vor Schluss des Grand Prix, und Russell dahinter traute seinen Augen kaum, was er da sah.

«Nacktes Chaos! Ein Schock, denn ich bin blind in diesen Trümmerregen getaucht, ich hatte keine Ahnung, wo die Autos sind, ich sah nur Karbonteile herumfliegen. Es war wirklich verrückt. Ich bin heilfroh, dass es Checo und Carlos gut geht und dass ich es heil aus diesem Durcheinander rausgeschafft habe.»

«Mit einem Podestplatz hätte ich nur kurz davor niemals gerechnet und auch nicht rechnen dürfen, denn dazu waren wir einfach nicht schnell genug. Ich bin happy fürs Team, die sich für Lewis und mich die Finger wundgearbeitet haben – zuerst Motorwechsel bei mir, später dann bei Lewis.»



«Die Verwendung der Reifen bleibt ein Rätsel. Zunächst lief es auf den mittelharten Walzen mittelprächtig, aber mit den harten Reifen konnte ich auf einmal die Rundenzeiten der Spitze fahren.»



«Ich will mich nicht beklagen, aber wir hätte nicht mal Fünfter werden dürfen, geschweige denn Dritter. Denn unter normalen Umständen wäre Norris vor uns gefahren. Aber wir nehmen dieses unerwartete Geschenk gerne an, und ich hoffe, wir können aus eigener Kraft in Singapur stärker auftreten.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0