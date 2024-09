Christian Horner: «Das ist sehr enttäuschend!»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner machte nach dem Crash von Sergio Pérez kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung. Der Brite ist überzeugt: Der Mexikaner hatte das Potenzial, um das Rennen zu gewinnen.

Sergio «Checo» Pérez war in Baku auf dem besten Weg, einen Podestplatz einzufahren, als ein Crash mit Carlos Sainz in der zweitletzten Rennrunde alle Hoffnungen des Formel-1-Routiniers auf eine gute Punkteausbeute zunichte machte. Teamchef Christian Horner reagierte entsprechend enttäuscht.

Der Brite, dessen Team die Führung in der Konstrukteurswertung an McLaren abgeben musste, sagte über den Unfall: «Checo hätte so viel mehr verdient, Carlos driftete einfach über die Piste. Das ist sehr enttäuschend, denn Checo hätte mindestens einen Podestplatz erzielen müssen. Der Unfall hat sein Rennen ruiniert, er hat viel Schaden am Auto angerichtet und uns viele wichtige Punkte im WM-Kampf gekostet.»

Auf die Frage, ob Pérez noch weiter nach vorne hätte kommen können, hätte sich der Crash nicht ereignet, erklärte Horner: «Das ist schwer zu sagen.Leider hat er etwas Zeit auf seinen Outlaps liegen lassen, und auch Lando hat ihm ziemlich viel Zeit abgenommen, was Oscar die Möglichkeit gegeben hat, vorne zu bleiben. Ohne das hätte er das Rennen heute gewonnen. Es ist natürlich herzzerreissend für das Team, wenn man einen Podestplatz in den letzten Rennrunden verliert.»

Auch für die Tatsache, dass Pérez vor dem Crash deutlich schneller als sein Teamkollege Max Verstappen war, der als Fünfter ins Ziel kam, hatte Horner eine Erklärung: «Er hat einen guten Rhythmus gefunden und auch eine starke Fahrzeug-Abstimmung. Checos Auto war entsprechend schnell. Und wir haben bei Max ein paar Sachen ausprobiert, die nicht so gut funktioniert haben. Er hat sich die Reifen bei seinem langen Kampf ruiniert. Das ist natürlich frustrierend.»

Und zum WM-Kampf sagte der Teamchef: «McLaren muss noch einige Rennrunden schaffen. Und wir haben heute ein hervorragendes Rennen erlebt, der Spitzenkampf dauerte über so viele Runden. Umso enttäuschender ist, dass es so ausgegangen ist, was wirklich nicht nötig gewesen wäre.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0