Fred Vasseur (Ferrari): Meinung zum Crash Sainz/Pérez

​Auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur traute kaum seinen Augen, was er da kurz vor Schluss des Aserbaidschan-GP sah: Crash zwischen Carlos Sainz und Sergio Pérez. Wie der Franzose die Szene einstuft.

Aus der Glas-halb-leer-Sicht war Baku für Ferrari letztlich keine Reise wert: Charles Leclerc konnte auch seine vierte Pole-Position in Aserbaidschan nicht in einem Sieg umsetzen und wurde hinter Oscar Piastri enttäuschter Zweiter, Carlos Sainz schrottete seinen Ferrari im Kampf gegen Sergio Pérez.

Am Ferrari-Kommandostand gefror Teamchef Fred Vasseur das Blut in den Adern, wie das kurz vor Schluss des Strassen-GP zu und her ging: Sainz hatte gutes Reifen-Management bewiesen und rückte als Vierter der Spitze näher, der Madrilene witterte zu Recht eine Podestplatzierung. Dann kam es zum Dreikampf Leclerc, Sainz und Pérez, der in zwei kaputten Autos der beiden letztgenannten Fahrer gipfelte.

Fred Vasseur sagt zur haarigen Szene: «Zunächst mal bin ich erleichtert, dass es den Piloten gut geht, denn das war ein erheblicher Crash. Das Problem war, dass beide versucht haben, den Windschatten von Charles zu erhaschen. Checo hatte viel Platz, nach links zu fahren, aber das hat er nicht gemacht. Sie berühren sich, doch linkerhand sind noch zweieinhalb Meter Platz.»



Die Regelhüter der FIA befanden: Keinem der zwei Fahrer ist die übermässig Schuld zu geben, das Verfahren ist eingestellt.



Charles Leclerc hat mehrfach versucht, Leader Oscar Piastri zum Schluss zu überholen. Aber das hat nicht geklappt. Fred Vasseur sagt dazu: «25 bis 30 Runden im Windschatten des Gegners, das geht zwangsläufig auf die Reifen. Da hat es der Mann vorne bei freier Anströmung seines Rennwagens natürlich leichter.»



«Beide waren am Limit, und beide haben mehr attackiert als wir erwartet hatten. Letztlich haben bei Charles die Reifen zum Schluss ziemlich markant abgebaut, und damit konnte er Piastri nicht mehr Paroli bieten.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0