McLaren: Neue Stallorder nach Piastri-Sieg?

Nachdem Oscar Piastri auf dem Strassenkurs von Baku seinen zweiten GP-Sieg eingefahren hat, stellt sich die Frage: Ändert sich etwas an der Einstellung der Teamführung zur möglichen Stallorder zugunsten von Lando Norris?

Vor dem Wochenende in Baku wurde viel über die WM-Chancen von Lando Norris diskutiert, und manch – vorwiegend britischer – Kollege forderte die McLaren-Teamführung mehr oder weniger nachdrücklich dazu auf, Lando Norris im Titelkampf gegen Max Verstappen mittels Stallorder zu unterstützen. Die Hauptrolle im Rennen auf dem Baku-Strassenkurs spielte aber dessen Teamkollege Oscar Piastri.

Der Australier hatte den Grundstein dafür tags zuvor im Qualifying gelegt, dort drehte er die zweitschnellste Runde und sicherte sich damit einen Platz in der ersten Startreihe. Sein Teamkollege Norris hatte hingegen Pech mit der gelben Flagge, er blieb im Q1 auf Platz 17 hängen, durfte das Rennen aber letztlich wegen der Strafversetzungen der Konkurrenz von Position 15 in Angriff nehmen.



Der Brite zeigte eine tolle Aufholjagd, half seinem Teamkollegen an der Spitze auch, indem er Sergio Pérez kurzfristig einbremste. Am Ende kam er als Vierter ins Ziel. Piastri feierte hingegen seinen zweiten Saisonsieg, ihm fehlen nunmehr 32 WM-Zähler auf seinen Teamkollegen und 91 Punkte auf Leader Max Verstappen.



Der 23-Jährige zeigte grossartigen Kampfgeist und wehrte alle Angriffe von Charles Leclerc ab, bis dessen Reifen einbrachen. Dafür gab es ein dickes Lob von Teamchef Andrea Stella, der schwärmte: «Oscars Leistung war aussergewöhnlich, und die Art und Weise, wie er sich die Führung geschnappt hat, ist ein Beweis für sein grosses Talent.»



Und auch für Norris gab es nette Worte vom Italiener: «Lando hat eine beachtliche Aufholjagd gezeigt, nachdem er unverschuldet so weit hinten in der Startaufstellung gelandet ist.» Dem aktuellen WM-Zweiten Norris fehlen 59 Punkte auf den WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team.

Deshalb wäre es nur nachvollziehbar gewesen, wenn man dem Briten im Spitzenduell Schützenhilfe mittels Order von der Boxenmauer geleistet hätte, erklärte Stella nach dem Rennen. «Lando ist in der WM-Tabelle in der besseren Position, das war er vor dem Rennen und auch danach. Deshalb wäre es natürlicher gewesen, wenn wir ihn unterstützt hätten.»

«Aber in diesem Rennen hat man sehen können, dass es interessanterweise Lando war, der Oscar half und dabei seinen Beitrag zum Sieg leistete. Er fuhr für das Team und unterstützte seinen Teamkollegen. Und das bleibt auch unsere Vorgehensweise. Wir werden mit beiden Fahrern besprechen, was das Beste für die nächsten Rennen ist, und dann werden wir den Plan für Singapur festlegen», ergänzte der Ingenieur.

Stella spricht weiterhin von zwei Nummer-1-Fahrern im Team aus Woking. Und seine Antwort auf die immer wiederkehrenden Frage nach einer möglichen Stallorder zugunsten von Norris fiel in Baku ausweichend aus. Er erklärte: «Für uns steht weiterhin das Team-Interesse im Vordergrund, und das ist, den Konstrukteurstitel zu gewinnen. Und Natürlich ist es auch im Interesse des Teams, die Fahrer-WM zu gewinnen.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0