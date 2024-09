Ricciardo (16./Racing Bulls): «Nichts ist sicher» 21.09.2024 - 18:20 Von Silja Rulle

© Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo verpasste den Sprung ins Q2

Im Training am Freitag lief alles noch so gut, doch am Samstag war der Zauber verpufft. Daniel Ricciardo qualifizierte sich in Singapur nur auf Rang 16. Der Australier will im Rennen am Sonntag kämpfen.