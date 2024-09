Lewis Hamilton (3.): «Haben alles verändert»

Nachdem Lewis Hamilton im dritten Training in Singapur erstmals zur Top-10 gehörte, schaffte er im Qualifying die drittschnellste Rundenzeit. Damit war der siebenfache Weltmeister entsprechend glücklich.

Die ersten beiden Trainingssessions auf dem Marina Bay Street Circuit von Singapur hatte Lewis Hamilton noch ausserhalb der Top-10 beendet. Am Ende des Trainingsfreitags stellte er sogar sein Weiterkommen ins Q3 in Frage. Doch der Samstag verlief weitaus erfreulicher, als es sich der siebenfache Weltmeister vorgestellt hatte.

Das dritte Training beendete er als Siebtschnellster, im Qualifying gehörte er am Ende sogar als Dritter zur Top-3, Danach schwärmte er: «Das Qualifying war in diesem Jahr bisher immer ein Desaster für mich und ich arbeitete sehr hart, um wieder nach vorne zu kommen. Plötzlich wurde das Auto in diesem Qualifying zum Leben erweckt, und das zum ersten Mal seit langer Zeit.»

«Es war schade, dass wir die rote Flagge hatten, denn ich fand gerade einen guten Rhythmus. Aber das war für alle gleich und die Runde am Ende war etwas knifflig. Ich denke, es wäre noch ein kleines Bisschen mehr möglich gewesen, aber ich bin dennoch sehr dankbar für die gute Runde», erzählte der 105-fache GP-Sieger.

«Wir haben die Balance die ganze Zeit angepasst und jeden Tag alles verändert. Die Mechaniker haben einen tadellosen Job gemacht, ein Riesendankeschön an sie für ihre gute Arbeit. Ich hoffe, dass wir nun die gute Position nutzen können, um im Rennen vorne mitkämpfen zu können. Ich kann aber nicht sagen, ob das Set-up im Rennen auch gut funktionieren wird. Es war im Qualifying sehr gut, und ich hoffe, dass ich mit den Jungs vorne mithalten kann – vielleicht nicht mit den McLaren-Fahrern, aber wir werden natürlich alles geben», ergänzte der 39-jährige Mercedes-Star.

Qualifying, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,525 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,728

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,841

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,867

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,953

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,115

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,214

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,354

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:30,474

12. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,481

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,579

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,653

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,769

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,985

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,094

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,312

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:31,572

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,054