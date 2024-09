FP3 Singapur: Waran auf Strecke, Norris Schnellster

Das dritte freie Training in Singapur nahm etwas verspätet Fahrt auf, weil ein Waran über die Strecke lief. Schnellster war Lando Norris, dahinter George Russell. Ferrari schwächer als am ersten Trainingstag.

Die Ersten auf der Strecke beim dritten und letzten freien Training in Singapur waren Fernando Alonso und Lance Stroll im Aston Martin – und eine Echse! Das kleine Reptil wanderte entspannt über die Strecke. Alonso sah das Tier rechtzeitig und konnte ausweichen. Bindenwarane leben in Singapur in der Nähe des Wassers und fanden auch in den Vorjahren immer den Weg auf die Strecke.

Nach zehn Minuten wurde dann sogar die Rote Flagge geschwenkt. Streckenposten gingen auf die Piste und versuchten, den Waran einzufangen. Der erwies sich aber als schnell und wehrhaft. Die erste Verfolgungsjagd des Wochenendes fand zwischen Marshalls und Tier statt! In den Garagen beobachteten Fahrer und Teammitglieder belustigt die Szenen auf dem Asphalt.

Mit 47 Minuten auf der Uhr dann grünes Licht, die Strecke frei von tierischen Gästen, doch die Autos kamen erst langsam raus. Nach gut 25 Minuten kristallisierten sich Red Bull Racing, Ferrari und McLaren als die Spitzengruppe heraus.

Schon am Trainings-Freitag hatten sich die Fahrer über wenig Grip auf der Strecke beschwert. Am Vorabend hatte es nach Ende der Sessions heftig geregnet, was die Verhältnisse nicht gerade verbesserte. Mit 30 Grad und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit sowie 35 Grad auf der Strecke blieben die Wetterbedingungen aber klassisch Singapur.

Mit einer 1:31,525 min. übertraf Charles Leclerc (Ferrari) etwa zur Halbzeit seine Bestzeit aus dem FP1. In den letzten 20 Minuten fielen dann die ersten Zeiten, die die Ergebnisse aus den ersten beiden Trainings übertrafen: Oscar Piastri fuhr auf 1:30,431, George Russell auf 1:30,125. Mercedes hatte am Vortag zu kämpfen – seine Runde offenbarte also, dass bei den Zeiten insgesamt wohl noch Luft nach oben war. Auch sein Teamkollege Lewis Hamilton schnitt insgesamt stärker ab als am Vortag (P7).

Lando Norris blieb als einziger Fahrer unter der 1:30-min.-Marke (1:29,646). Charles Leclerc, der am ersten Trainingstag deutlich stärker wirkte, brach eine schnelle Runde ab, wirkte am Funk eher unzufrieden («Ich habe einfach keinen Grip»). Kurz vor Ende der Session kam er an die Box, hatte sich zu diesem Zeitpunkt nur um knapp zwei Zehntel im Vergleich zum Vortag gesteigert.

Schwächer als am Vortag: Die Racing Bulls. Am Freitag waren beide Piloten konstant in den Top 7, Yuki Tsunoda landete in der zweiten Session auf Rang 4. Im FP3 wurde Daniel Ricciardo 17., Tsunoda 11.

Die beiden Sauber blieben als einzige Autos bei einer Zeit im 1:32er-Bereich.

3. Training, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29:646 min.

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,431

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,540

05.Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,559

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,807

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,864

08. Alex Albon (T), Williams, 1:30,949

09. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,989

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,082

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,114

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,187

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,265

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,367

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,440

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,559

17. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,561

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,719

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,098

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,652

2. Training, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,727 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,785

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,356

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,468

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,474

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,478

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,488

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,598

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,650

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,667

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,709

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,750

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,793

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,957

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,021

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,057

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,119

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,222

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,359

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,786

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,763 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,839

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,952

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,097

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:32,263

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,369

07. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,375

08. Alex Albon (T), Williams, 1:32,451

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,610

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,615

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,618

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32:679

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,694

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,767

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,778

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,334

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,377

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,485

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,585

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,797