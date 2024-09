Charles Leclerc (2.): «Das würde mich überraschen»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete den Trainingsfreitag in Singapur als Zweitschnellster – der Rückstand auf Lando Norris fiel gering aus. Hinterher erklärte er, was er für das restliche Wochenende erwartet.

In der ersten freien Trainingssession auf dem Marina Bay Street Circuit von Singapur gab noch Charles Leclerc den Ton an. Der Ferrari-Star blieb auf seiner schnellsten Runde 76 Tausendstel schneller als Lando Norris im McLaren. Im zweiten Training hatte dann der Brite die Nase knapp vorn. 58 Tausendstel trennten ihn von seinem ersten Verfolger Leclerc.

Der Monegasse sagte nach getaner Arbeit: «Das Auto fühlte sich nicht schlecht an, aber es liegt noch einiges an Arbeit vor uns, damit es sich genau so anfühlt, wie ich es mir wünsche. Wir hatten eine gute Ausgangsbasis, doch jetzt müssen wir die richtige Balance finden und im Qualifying alles richtig hinbekommen.»

Mit Blick auf das restliche Wochenende bleibt der aktuelle WM-Dritte vorsichtig. Er mahnt: «Die Wettervorhersage für den Rest des Wochenendes ist wechselhaft, wir werden uns bei Bedarf also sehr schnell anpassen müssen. Es würde mich überraschen, wenn wir am Samstag wieder denselben Rückstand hätten. Ich bin gespannt, ob sich die Hackordnung ändern wird.»

Sein Teamkollege Carlos Sainz, der in beiden Sessions jeweils die drittschnellste Runde drehte, erklärte unumwunden: «Um ehrlich zu sein, war es ein schwieriger Start in das Wochenende. Schon im ersten Training spürte ich, dass mit den Bremsen etwas nicht stimmte, und das schien sich auch im zweiten Training fortzusetzen, sodass ich Mühe hatte, das Beste aus den beiden Sessions herauszuholen.»

«Davon abgesehen scheint das Auto aber in einem guten Arbeitsfenster zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir herausfinden können, was passiert ist, um dann einen grossen Schritt machen zu können», machte sich der Spanier Mut.

2. Training, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,727 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,785

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,356

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,468

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,474

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,478

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,488

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,598

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,650

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,667

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,709

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,750

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,793

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,957

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,021

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,057

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,119

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,222

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,359

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,786

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,763 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,839

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,952

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,097

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:32,263

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,369

07. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,375

08. Alex Albon (T), Williams, 1:32,451

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,610

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,615

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,618

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32:679

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,694

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,767

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,778

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,334

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,377

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,485

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,585

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,797