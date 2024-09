Max Verstappen: «Müssen auf Kompromisse schauen»

Nach einer enttäuschenden zweiten Trainings-Session am Freitag in Singapur klagen viele Fahrer über mangelnden Grip. Auch Max Verstappen. Es gibt noch einiges zu tun. Das sieht auch sein Kollege Sergio Pérez so.

Ein herausfordernder Freitag in Singapur für Max Verstappen (Red Bull Racing) – und noch einiges an Arbeit für den Samstag, an dem am Nachmittag das Qualifying stattfindet.

Nach einem vierten Platz im ersten Training landete der Weltmeister in der zweiten Freitags-Session nur auf Rang 15.

Verstappen: «Es war schwierig. Wir hatten einfach nicht den Grip, den wir gerne hätten, also müssen wir uns noch ein paar Dinge ansehen.»

Der Niederländer: «Die Kerbs sind das geringere Problem, um ehrlich zu sein, ich hatte mit den Unebenheiten, den Kerbs und dem allgemeinen Grip zu kämpfen. Wir müssen auf die Kompromisse dazwischen schauen.»

Auch sein Teamkollege Sergio Pérez ist nicht zufrieden. Zu F1TV sagte er: «Wir haben uns vom FP1 ein wenig verbessert, aber uns fehlt immer noch einiges an Balance. Es ist ziemlich schwierig, da draußen eine Runde zusammenzubekommen und es sieht gerade nicht sonderlich gut aus.»

Der Mexikaner: «Unsere Performance hat uns ein wenig überrascht, also haben wir bis zu den Sessions am Samstag einiges an Arbeit, weil wir recht weit weg sind. Wir sind fast eine Sekunde hinter der Spitze, brauchen also große Veränderungen, um nach vorne zu kommen. Wir werden sehen, was möglich ist, aber es könnte ein ziemlich schweres Wochenende werden.»

Die beiden Red Bull Racing-Piloten sind mit ihren Klagen über Bedingungen und Abstimmung nicht allein. Teamübergreifend waren die Reaktionen auf die Streckenbedingungen und die Schwierigkeiten mit Grip, aber auch jeweils mit dem individuellen Set-up eher negativ. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton sagte beispielsweise, er fürchte um den Einzug ins Q3.

2. Training, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,727 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,785

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,356

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,468

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,474

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,478

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,488

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,598

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,650

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,667

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,709

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,750

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,793

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,957

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,021

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,057

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,119

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,222

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,359

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,786

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,763 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,839

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,952

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,097

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:32,263

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,369

07. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,375

08. Alex Albon (T), Williams, 1:32,451

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,610

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,615

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,618

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32:679

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,694

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,767

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,778

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,334

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,377

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,485

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,585

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,797