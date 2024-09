Mercedes in Singapur: Noch viel Arbeit nötig

Das Mercedes-Duo beendete den Freitag in Singapur auf den Plätzen 7 (George Russell) und 11 (Lewis Hamilton). Ingenieur Andrew Shovlin ist überzeugt: Das Team hat noch viel zu tun, um die Lücke nach vorne zu schliessen.

Der Auftakt ins 18. Rennwochenende des Jahres verlief für das Werksteam der Sternmarke nicht nach Wunsch. Im ersten Training schaffte es keiner der Mercedes-Piloten in die Top-10. Lewis Hamilton war Zwölftschnellster, sein Teamkollege George Russell musste sich mit Platz 16 begnügen.

In der zweiten Session hatte der jüngere der beiden Sternfahrer als Siebtschnellster die Nase vorn, musste aber einen Crash in der achten Kurve einstecken. Der siebenfache Weltmeister drehte die elftschnellste Runde und blieb fast eine Sekunde über der Bestzeit von McLaren-Fahrer Lando Norris.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin betonte nach den beiden Sessions: «Das war heute einer der schwierigsten Freitage des bisherigen Jahres. Im ersten dreien Training experimentierten wir mit verschiedenen Set-ups an, um einige der Herausforderungen zu meistern, mit denen wir am vergangenen Wochenende in Baku vor allem während unseres Stints auf den mittelharten Reifen zu kämpfen hatten.»

«Leider gaben uns die Streckenbedingungen keine guten Anhaltspunkte, sodass wir für das zweite freie Training die Fahrzeug-Abstimmungen einander anglichen. Keiner der Fahrer war mit der Balance während der Session besonders zufrieden, obwohl wir auf unserem Long Run einige Fortschritte gemacht haben», erzählte der Brite.

«Obwohl das zweite Training ermutigender verlief, haben wir noch viel Arbeit vor uns», mahnte Shovlin daraufhin. «McLaren und Ferrari, vor allem Norris und Leclerc, scheinen dem Rest des Feldes einen Schritt voraus zu sein. Wir müssen uns deutlich steigern, um mit ihnen mithalten zu können. Aber wir haben auch ein Auge auf einige Teams hinter uns. Wir müssen Verbesserungen finden, wenn wir ein reibungsloseres Qualifying haben wollen, und darauf konzentrieren wir uns.»

2. Training, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,727 min.

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,785

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,356

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,468

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,474

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,478

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,488

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,598

09. Alex Albon (T), Williams, 1:31,650

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,667

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,709

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,750

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,793

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,957

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,021

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,057

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,119

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,222

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,359

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,786

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,763 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,839

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,952

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,097

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:32,263

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,369

07. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:32,375

08. Alex Albon (T), Williams, 1:32,451

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,610

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:32,615

11. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:32,618

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:32:679

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,694

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,767

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,778

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,334

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,377

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:33,485

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:33,585

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,797