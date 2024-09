Nico Hülkenberg (9./Haas): Zufrieden und «gekocht»

Nico Hülkenberg erkämpfte sich in einem harten Singapur-GP Platz 9 und damit zwei Punkte für sein Team. Der Deutsche: «Es war ein Kampf. Ich bin das ganze Rennen im Rückspiegel unter Druck gewesen.»

Mit Platz 9 in Singapur holte Nico Hülkenberg für sein Haas-Team zwei richtig hart erkämpfte Punkte. Beim berüchtigten Hitzerennen in dem Stadtstaat fast am Äquator war er die komplette Renndistanz im Verkehr und hatte starke Fahrer im Nacken.

Hülkenberg nach dem Rennen bei Sky: «Es war ein Kampf. Ich bin das ganze Rennen im Rückspiegel unter Druck gewesen.»

Von Platz 6 gestartet, hatte er die beiden Ferrari und Fernando Alonso im Aston Martin hinter sich. Den dreien musste er sich im Rennverlauf geschlagen geben. Erfolgreich bis zur Ziellinie konnte er aber gegen Sergio Pérez im Red Bull Racing verteidigen. Der Mexikaner wurde 10. hinter Hülkenberg.

Der Deutsche weiter: «Es war sehr anstrengend. Wir haben ein paar Federn gelassen, aber so soll es im Profisport ja auch irgendwie sein. So ist es in anderen Sportarten auch. Es ist ja nicht regelmäßig so, sondern man hat über das Jahr hinweg immer mal wieder Spitzen wie hier oder in Katar.»

Er beschreibt das Gefühl beim Singapur-GP: «Wenn die Geschwindigkeit runtergeht, ist es, als hätte man einen Heißluftföhn im Gesicht. Wir wurden ein bisschen gekocht. Diese Hitze ist zermürbend. Es ist nicht zu unterschätzen.»

Zu seinem Rennen sagt er: «Ich bin zufrieden. Gestern den Baustein gelegt und ein gutes Rennen gefahren. Das mit Fernando war natürlich schade, da müssen wir uns noch mal anschauen, was man das strategisch hätte besser machen können. Insgesamt ist es ein bisschen Wiedergutmachung von letzter Woche.»

Da hatte er auf den letzten Runden in Baku Positionen verloren, weil er die Wand berührt hatte und auf die erneute grüne Flagge nicht schnell genug reagiert hatte. Nun die doppelte Punkteausbeute nach einem erfolgreichen Wochenende.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0