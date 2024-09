Toto Wolff nach Singapur-Quali: «Etwas enttäuschend»

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell darf den Singapur-GP von den Plätzen 3 und 4 in Angriff nehmen. Teamchef Toto Wolff gesteht: Nach dem dritten freien Training hatte er sich mehr erhofft.

Das Rennwochenende in Singapur hatte für die beiden Mercedes-Stars Lewis Hamilton und George Russell noch enttäuschend begonnen: Das Duo landete im ersten Training auf den Plätzen 12 und 16, wobei der siebenfache Weltmeister die Nase vorn hatte. In der zweiten Session schaffte es Russell als Siebter in die Top-10, sein Teamkollege verpasste diese als Elfter nur knapp.

Das Werksteam der Sternmarke legte sich daraufhin ins Zeug und schaffte es, über Nacht die richtigen Änderungen am W15 vorzunehmen. Das spiegelte sich auch in der Zeitenliste der letzten freien Trainingsstunde, in der Russell den zweiten und Hamilton den siebten Platz belegte. Im Abschlusstraining schaffte es das Duo dann auf die Ränge 3 und 4 und diesmal war Hamilton der schnellere der beiden Sternfahrer.

Teamchef Toto Wolff war damit nicht ganz glücklich. Er gestand: «Nach einem schwierigen Freitag hätten wir es durchaus akzeptiert und wären damit zufrieden gewesen, wenn wir morgen mit beiden Fahrern in der zweiten Startreihe gestanden hätten. Aber nach den Fortschritten, die wir über Nacht mit dem Auto gemacht haben, und dem Tempo, das wir dann im dritten freien Training gezeigt haben, sind die Plätze 3 und 4 etwas enttäuschend. Dennoch ist es keine schlechte Ausgangsposition für das Rennen.»

«Die Leistungsschwankungen am Freitag und Samstag, die viele Teams gezeigt haben, waren seltsam. Ferrari ist im Qualifying etwas zurückgefallen, während Max Verstappen wie wir einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich vermute, dass wir auch im Rennen noch mehr von diesen Schwankungen sehen werden. Ich hoffe, dass sich die Arbeit, die wir seit Freitag in die Verbesserung des Autos gesteckt haben, auch in unserem Renntempo niederschlägt und wir um einen Podestplatz kämpfen können», ergänzte der 52-jährige Österreicher.

Qualifying, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,525

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,728

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,841

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,867

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,953

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,115

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,214

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,354

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:30,474

12. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,481

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,579

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,653

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,769

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,985

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,094

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,312

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:31,572

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,054