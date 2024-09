Reifen-Frust bei Oscar Piastri (5./McLaren)

Wie so viele andere Fahrer klagt auch Oscar Piastri über die Sensibilität der Reifen. Er sagt: «Mit diesen Reifen reicht ein kleiner Moment, und die Runde ist ruiniert.» Diesen Moment hatte er im Qualifying.

Oscar Piastri qualifizierte sich am Samstag in Singapur vier Zehntel hinter seinem Teamkollegen und Pole-Setter Lando Norris auf Rang 5. Der junge Australier klagt über die Reifen. Ein kleiner Fehler hatte bei ihm große Folgen.

Piastri: «Im Training war es ein großer Kampf, um ehrlich zu sein. Ich hatte einfach kein Tempo. In der Quali habe ich mich recht wohlgefühlt. Ich habe mich viel besser mit dem Auto gefühlt und war in Q2 stark, sogar in Q3, nur meine beiden Runden waren schrecklich.»

Der Australier: «Die letzte Runde sah gut aus und war etwas schneller als das, was ich in Q2 geschafft hatte, was mich gut in den Kampf um die Pole gebracht hätte. Aber ich hatte gegen Ende der Runde einfach einen kleinen Moment. Und mit diesen Reifen an diesem Wochenende reicht ein kleiner Moment, und die Runde ist ruiniert.»

In das Klagelied über die Reifen stimmen am Singapur-Wochenende die Fahrer teamübergreifend ein.

Piastri erklärt: «Es ist immer schwierig, die Reifen über eine Runde zu managen, was frustrierend ist. Aber dieses Wochenende war es noch einen Schritt weiter, würde ich sagen.»

Ein «Moment» könne die ganze Runde ruinieren.

Der McLaren-Pilot: «Es ist schwierig, manchmal frustrierend, dass wir im Qualifying nicht wirklich alles bis an die Grenzen ausreizen können, denn wenn man es übertreibt, macht man einen Schritt nach vorne und drei zurück.»

Immerhin: «Es ist für alle gleich, und ich habe heute einfach nicht gut genug auf die Reifen geachtet.»

Qualifying, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,525

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,728

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,841

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,867

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,953

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,115

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,214

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,354

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:30,474

12. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,481

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,579

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,653

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,769

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,985

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,094

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,312

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:31,572

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,054