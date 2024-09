Fernando Alonso: «Brauchen ein fehlerloses Rennen»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso schaffte es im Qualifying von Singapur gerade noch ins Q3 und durfte sich am Ende über die siebtschnellste Runde freuen. Der Aston-Martin-Star hofft nun auf Punkte im 18. GP der Saison.

Fernando Alonso hat sich im Qualifying auf dem Marina Bay Street Circuit selbst überrascht: Der zweifache Champion fuhr im Aston Martin auf den siebten Platz, nachdem er knapp den Sprung ins Q3 geschafft hatte. Der Spanier freute sich über das gute Abschneiden, auch wenn er natürlich von Carlos Sainz’ Crash und Charles Leclercs gestrichener Rundenzeit profitierte, wie er selbst betonte.

«Ich bin extrem glücklich mit dem Resultat, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass diese Position unser aktuelles Tempo spiegelt», fasste der 32-fache GP-Sieger strahlend zusammen. «Wir konnten ein paar Fortschritte im Q1 machen, danach kam ich im Q2 gerade mal so durch. Ich landete auf dem zehnten Platz, ich glaube, es waren nur wenige Millisekunden, die mich von Platz 11 trennten. Es war also wirklich eng.»

«Dann im Q3 hatten wir diese Faktoren, mit denen wir nicht gerechnet haben. Da waren die zwei Ferrari-Piloten, die am Ende keine Rundenzeit hatten, und auch Tsunoda, der hinter uns landete. Der siebte Platz ist also unrealistisch gut für uns, aber wir nehmen ihn gerne an. Denn wir haben diesmal einen guten Job gemacht», fügte der 43-Jährige an.

«Jetzt brauchen wir ein fehlerloses Rennen. Wir müssen eine gute Strategie umsetzen und dann können wir hoffentlich ein paar Punkte mitnehmen», fügte der aktuelle WM-Neunte mit Blick aufs anstehende Flutlicht-Rennen an.

Qualifying, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,525

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,728

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,841

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,867

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,953

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,115

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,214

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,354

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:30,474

12. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,481

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,579

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,653

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,769

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,985

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,094

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,312

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:31,572

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,054