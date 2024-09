Oscar Piastri (3.): «Es war etwas eng mit George»

Oscar Piastri leistete in Singapur nach einem schwierigen Qualifying Wiedergutmachung im Rennen: Der schnelle Australier fuhr von Startplatz 5 los und beendete den 18. Grand Prix der Saison auf dem Podest.

Für Oscar Piastri verlief das Qualifying auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur enttäuschend. Das McLaren-Talent fand kein gutes Tempo und musste sich mit dem fünften Platz begnügen. Von der Pole-Zeit seines Teamkollegen Lando Norris trennten ihn vier Zehntel. Damit war er natürlich alles andere als glücklich.

Entmutigen liess er sich aber nicht. Ganz im Gegenteil: Piastri zeigte tags darauf unter dem Flutlicht ein starkes Rennen und überzeugte unter anderem mit einem starken Überholmanöver an Lewis Hamilton in der siebten Kurve. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Dritter und sammelte damit wichtige Punkte für den Traditionsrennstall aus Woking.

Nach dem Aussteigen berichtete er. «Das war ein gutes Rennen und ein guter Fortschritt nach diesem Qualifying. Ich hatte gestern nicht meinen besten Nachmittag und deshalb ist es grossartig, dass ich es wieder aufs Podest geschafft habe.»

«Ich hatte ein wirklich schnelles Auto und dank der guten Strategie kam ich auch an den Mercedes-Piloten vorbei. Ein grosser Dank gebührt dem Team, denn das Auto war an diesem Wochenende wirklich aussergewöhnlich stark», bedankte sich der 23-Jährige bei seinen Teamkollegen.

«Diesmal konnte ich den Mauern fern. bleiben. Es war etwas eng mit George in der ersten Kurve, und sobald ich dann auf der dritten Position war, hatte ich eine grosse Lücke zu schliessen und ich wollte nicht zu viele Risiken eingehen. Denn ich hatte das Gefühl, dass ich in den vergangenen zwei Wochen schon genug Wände geküsst habe», fügte der aktuelle WM-Vierte an.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0