Sergio Pérez (13.): «Mit Strategie etwas zaubern»

Wie viele andere Piloten hatte auch Sergio Pérez im Qualifying in Singapur mit seinen Reifen zu kämpfen und konnte nicht die Leistung abrufen, die er gern gehabt hätte. Im Rennen hofft er auf Strategie-Magie.

Enttäuschende Quali für Sergio Pérez. Der Red Bull Racing-Pilot qualifzierte sich auf Rang 13 und zeigte sich enttäuscht.

Pérez: «Q1 sah wirklich gut und glatt aus, ich hatte einen Fehler, wo ich etwa zwei bis drei Zehntel verloren habe. Aber in Q2 bin ich einfach langsamer gefahren.»

Er erklärt: «Ich hatte das Gefühl, dass ich viel mehr rutsche. Ich konnte den Reifen nicht auf Temperatur bringen. Es war einfach ein sehr, sehr kniffliger Nachmittag.»

Wie viele Piloten hatte er mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen: «Ich hatte im zweiten Qualifying Probleme mit den Bremsen und den Reifen. Ich glaube, die Bremsen wurden zu heiß und ich hatte nicht genug Grip.»

Der Mexikaner: «Die Reifen waren im zweiten Qualifying absolut nicht gut. In den zwei Runden, die ich gefahren bin, hatte ich überhaupt keinen Grip, es war super schwierig.»

Pérez: «Wir haben das Auto ziemlich stark verändert, ich glaube, wir sind wahrscheinlich in die falsche Richtung gegangen, das ist im Moment nicht so klar. Aber Freitag waren wir auf jeden Fall in einer besseren Position, wir haben nur viel an Wettbewerbsfähigkeit verloren.»

Mit Ausblick auf den GP sagt er: «Ich denke, es wird ein sehr schwieriges Rennen. Hoffentlich können wir mit der Strategie etwas zaubern und es schaffen, das wird der Schlüssel für uns sein.»

Ein bisschen Strategie-Magie also für Punkteausbeute…

Qualifying, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,525

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,728

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,841

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,867

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,953

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,115

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,214

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,354

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:30,474

12. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,481

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,579

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,653

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,769

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,985

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,094

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,312

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:31,572

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,054