Strafe für Carlos Sainz nach «Fahrerfehler»-Crash

Im dritten Qualifying verunfallte Carlos Sainz mit seinem Ferrari. Seine selbstkritische Analyse: Fahrerfehler. Der Spanier: «Es ist eine ganz feine Linie, ob man mit den Reifen Grip bekommt oder nicht.»

Schreckmoment im dritten Qualifying-Abschnitt: Carlos Sainz verliert kurz vor Ende seiner Runde die Kontrolle über seinen Ferrari, schlägt in die Bande ein, Rote Flagge. Er konnte entsprechend keine Zeit setzen, geht von Position 10 an den Start – so denn nicht zu viel am Auto repariert werden muss, was einen Start aus der Boxengasse zur Folge hätte. Eine Geldstrafe sah er schon.

Sainz über den Crash: «Es war ein seltsamer Unfall. Ich musste zu Beginn meiner Runde viele Autos durchlassen. Meine Reifen waren viel kälter als ich dachte. Ich habe dann in Kurve 17 auf einer Unebenheit den Grip verloren. Ein Fahrerfehler. Ich habe das unterschätzt und war auch schon unter Druck mit einem anderen Auto, das gekommen ist. Ich wusste schon, dass ich langsamer bin. Ich habe etwas probiert, wofür der Grip nicht da war.»

Der Spanier: «Ich hatte dieses Wochenende große Probleme. Es ist verrückt, wie es sich innerhalb eines Jahres verändern kann. Es ist schwierig, in einer Runde die Reifen auf die richtige Temperatur zu bringen. Ich hatte am Wochenende ein paar gute Runden, aber es war nicht beständig genug. Ich hatte gestern Schwierigkeiten mit den Bremsen, was es erschwert hat, Selbstbewusstsein aufzubauen, was hier besonders wichtig ist.»

Sainz: «Der Fehler, den ich gemacht habe, war nicht üblich oder typisch, und er zeigt, dass es eine ganz feine Linie ist, ob man mit den Reifen Grip bekommt oder nicht.»

Welche Schäden der Unfall verursacht hat und ob Sainz eventuell aus der Boxengasse starten muss, wenn Teile getauscht werden müssen, konnte er zum Zeitpunkt der Medienrunde nach dem Qualifying noch nicht sagen. Sainz: «Ich hoffe nur, dass ich morgen ein normales Rennen haben kann und wir Tempo zeigen können.»

Weil Sainz nach dem Crash ausgestiegen ist und zu Fuß über die Strecke hinweg zum Ausgang gegangen ist, bekam er von der FIA eine Geldstrafe in Höhe von 25 000 Euro aufgebrummt. Von der Summe werden aber 12 500 Euro ausgesetzt unter der Bedingung, dass es nicht zu einem weiteren Verstoß ähnlicher Art kommt.

Qualifying, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,525

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,728

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,841

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,867

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,953

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,115

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,214

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,354

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:30,474

12. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,481

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,579

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,653

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,769

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,985

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,094

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,312

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:31,572

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,054