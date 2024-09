George Russell (4.): «Da landete ich in der Mauer»

George Russell kam im Qualifying zum Singapur-GP nicht über den vierten Platz hinaus. Der Mercedes-Pilot war enttäuscht, denn nach einer starken Leistung im dritten Training hatte er sich mehr erhofft.

Für George Russell gestaltete sich das bisherige Singapur-Wochenende zur Achterbahn der Gefühle. Der Mercedes-Pilot erlebt einen schwierigen Freitag und einen vielversprechenden Samstagmorgen. Im Qualifying drehte er schliesslich die viertschnellste Runde.

Danach erklärte er: «Wenn uns gestern jemand gesagt hätte, dass wir uns für die zweite Startreihe qualifizieren würden, hätten wir das sofort angenommen. Aber nach den Verbesserungen, die wir über Nacht vorgenommen haben, und nachdem ich gesehen habe, wie sich das Auto im dritten freien Training angefühlt hat, hätte ich es mir allerdings noch einmal überlegt.»

«Ich war sehr zuversichtlich, was das Auto anging, und alles lief reibungslos. Aber im ersten Qualifying war dieses Gefühl weg, und für Platz 4 hätte ich jemandem die Hand abgebissen. Wir hatten mit dem Grip zu kämpfen und konnten uns nur mit Mühe durch die einzelnen Segmente bis ins Q3 kämpfen. Dort ist mir dann eine ordentliche Runde gelungen und alles in allem können wir mit dem Ergebnis nicht unzufrieden sein», fügte der Brite an.

«Ich dachte aber, dass ich auf dem besten Weg war, in die erste Startreihe zu kommen, und ich bin schon etwas enttäuscht, dass ich nicht den zweiten Startplatz erobert habe. Allerdings fuhr ich im vergangenen Jahr von Startplatz 2 los und dann landete ich in der Mauer. So gesehen bin ich nicht allzu unglücklich mit dem vierten Platz», erinnerte sich Russell schliesslich.

Und mit Blick aufs Rennen erklärte der 26-Jährige: «Ich denke schon, dass ich mitkämpfen kann. Aber ich gehe davon aus, dass Lando an der Spitze davonziehen wird, wenn er nach der ersten Runde führt. Dann wird es eher ein Kampf gegen Max Verstappen und Oscar Piastri.»

Qualifying, Singapur

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,525 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,728

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,841

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,867

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,953

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,115

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,214

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,354

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit im Q3

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:30,474

12. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:30,481

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,579

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,653

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,769

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:31,985

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,094

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,312

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:31,572

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,054