Daniel Ricciardo: Weihnachtsgeschenk von Verstappen?

Daniel Ricciardo wurde in Singapur Letzter, holte aber die schnellste Rennrunde – und scherzt über ein Weihnachtsgeschenk von Verstappen. Er erklärt auch, warum ihm das Votum zum Fahrer des Tages heute viel bedeutet.

Daniel Ricciardo kam im Singapur-GP als 18. und Letzter über die Ziellinie. Kurz vor Schluss fuhr der Australier, der für die Racing Bulls an den Start ging, aber noch die schnellste Rennrunde.

Ricciardo: «Nach gestern im Qualifying wussten wir, dass wir irgendwas ausprobieren mussten und auf ein Safety Car hoffen. Wir haben mit dem Soft am Anfang etwas ausprobiert und gehofft, dass wir nach vorne kommen.» Der Plan ging aber nicht auf. Ricciardo: «Ich weiß nicht genau, wie es bei Yuki lief, aber wir sind glaube ich insgesamt nicht schnell gewesen.»

Kurz vor Schluss schickte ihn sein Team noch mal mit weichen Reifen raus, um Lando Norris den Punkt für die schnellste Rennrunde abzunehmen und damit Max Verstappen von Red Bull Racing zu helfen. Ricciardo: «Wenn Max mit dem Punkt die WM gewinnt, kriege ich bestimmt ein schönes Weihnachtsgeschenk von ihm.»

Von den Fans wurde Ricciardo zum Fahrer des Tages gewählt. Der Australier dazu: «Auf die Wertung Fahrer des Tages schauen wir Fahrer eigentlich nicht so, aber heute muss ich schon sagen, dass es etwas ist, was mich stolz macht und mir viel bedeutet.»

Gerüchten im Fahrerlager zufolge könnte es Ricciardos letztes Rennen in der Formel 1 sein. Er sagt: «Ich muss natürlich auch sehen, wie ich nach dieser kurzen Zeit bei McLaren zurückgekommen bin. Ich habe immer gesagt, ich wollte nicht einfach Formel 1 fahren, sondern vorne mitfahren, um mich bei Red Bull Racing anzubieten. Das hat sich so nicht bewahrheitet. Da muss ich mich natürlich auch fragen: Was kann ich noch erreichen? Wofür kann ich mich jetzt noch einsetzen? Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, aber das Märchen ist einfach nicht zustande gekommen. Gleichzeitig muss ich auf all die Jahre auch stolz zurückblicken.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0