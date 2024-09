Christian Horner: «Viele Nachtschichten»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner räumte nach dem Singapur-GP ein: «McLaren und Lando Norris waren in einer eigenen Liga unterwegs.» Der Brite lobte auch das eigene Team und betonte: Es gibt nun viel zu tun.

Mit dem zweiten Platz betrieb Max Verstappen auf dem Marina Bay Street Circuit von Singapur die perfekte Schadensbegrenzung. Denn der WM-Leader wusste, dass der Strassenkurs im Stadtstaat nicht das beste Pflaster für seinen Red Bull Racing-Renner war. Teamchef Christian Horner war denn auch zufrieden mit der Leistung des dreifachen Champions.

Der Brite schwärmte: «Das ganze Team hat das gesamte Wochenende hindurch sehr hart gearbeitet. Wir waren am Freitag im Hintertreffen und haben viel verändert und Max hat dann jedes kleine Bisschen an Performance aus dem Auto gekitzelt und ein starkes Rennen gezeigt. Der zweite Platz war das bestmögliche Ergebnis für uns.»

Der Teamchef anerkannte auch gleich: «Wir müssen McLaren und Lando Norris gratulieren, denn sie waren in einer eigenen Liga unterwegs. Der Rückstand auf Lando war im ersten Teil des Rennens gross, und auch wenn wir auf dem harten Reifen eine etwas bessere Figur gemacht haben, war die Lücke zu gross, um etwas auszurichten.»

«Wenn wir uns anschauen, wo wir ein paar Wochen zuvor noch standen, dann wird deutlich, dass wir Fortschritte gemacht haben. Uns bleibt nun fast ein Monat Zeit, um uns weiter zu verbessern, bevor es nach Austin geht. Da wird es viele Nachtschichten in Milton Keynes geben», kündigte Horner an.

«Als Team wollten wir es vermeiden, das Singapur-Rennen des vergangenen Jahres zu wiederholen, und dank einer guten Vorbereitung haben wir es geschafft, den Fahrern ein besseres Auto auf die Räder zu stellen, in dem sie mehr Vertrauen aufbauen konnten. Leider hatte Sergio Pérez Mühe, im Rennen an den Gegnern vorbeizukommen, und der zehnte Platz war das Beste, was er in diesem Rennen erreichen konnte. Er hat viel Zeit damit verbracht, den Heckflügel von Nico Hülkenberg zu studieren», fasste der 50-Jährige zusammen.

Und Horner betonte: «McLaren ist derzeit die Messlatte und wir müssen nun aufholen. Aber wir haben die richtigen Leute, die Fähigkeiten und den Willen, das hinzubekommen. Wir sind immer noch im Kampf um die WM-Krone und nun bleiben uns einige Wochen, um an einigen Dingen zu arbeiten.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0