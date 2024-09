Pérez über Hülkenberg: «Desaster, hinter ihm zu sein»

Ordentlich Verkehr beim Singapur-GP! Sergio Pérez‘ Aufholjagd wurde von Nico Hülkenberg ausgebremst. Der Deutsche konnte den Mexikaner hinter sich halten. Pérez: «Das war ein ziemlich schmerzhafter Nachmittag.»

Sergio Pérez (Red Bull Racing) arbeitete sich im Singapur-GP von Startplatz 13 auf Rang 10 vor, hatte aber mit Nico Hülkenberg (Haas) einen harten Gegner vor sich auf einer Strecke, die Überholmanöver nur sehr schwer und selten zulässt.

Pérez kam bis zum Ende des Rennens nicht an Nico Hülkenberg vorbei. Der Mexikaner: «Es war ein komplettes Desaster, das ganze Rennen hinter ihm zu sein. Das war ein ziemlich schmerzhafter Nachmittag.»

Auch hinter Formel-1-Neuling Franco Colapinto im Williams hing er lange fest. Pérez über Colapinto: «Er hat ein sehr gutes Rennen gemacht. Wir haben am Ende den Undercut gegen ihn gemacht. Das war das Einzige, was möglich war.»

Pérez: «Wenn man sich anschaut, wie schwer es heute war zu überholen, hätten wir weiter vorne sein müssen.»

Pérez weiter: «Es ist wirklich schade, dass wir uns so weit hinten qualifiziert haben. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Wir wissen, wie wir zurückkommen. In Austin können wir hoffentlich unsere wahre Geschwindigkeit zeigen, wenn es eher eine Standard-Strecke ist.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0