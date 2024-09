Lando Norris: «Dann kann ich nichts mehr tun...»

Lando Norris ist der strahlende Sieger von Singapur. Mit Blick auf die WM-Wertung und eine rechnerisch immer noch mögliche Aufholjagd des Briten war der zweite Platz seines Rivalen jedoch ein Rückschlag.

Lando Norris‘ Freude nach seinem Start-Ziel-Sieg in Singapur scheint mit Blick auf die WM-Wertung ein wenig getrübt: Sein großer Rivale Max Verstappen (Red Bull Racing) landete direkt hinter dem McLaren-Pilot auf Platz zwei, holte also nur sieben Zähler weniger als Norris. Verstappens WM-Vorsprung schrumpft – für eine dynamische Aufholjagd von Norris aber zu wenig.

Gefragt nach seiner Strategie mit Blick auf den WM-Titel sagte Norris: «Ich versuche, es noch einmal zu schaffen, aber Max gibt alles. Ich bin sicher, dass Red Bull Racing alles gibt. Ich gebe jedes Wochenende mein Bestes. Ich versuche, jedes Wochenende so viele Punkte wie möglich zu holen. Dazu gehören die schnellste Runde und solche Dinge. Aber wenn Max weiterhin Zweiter wird und Red Bull Racing so weitermacht wie an diesem Wochenende, kann ich nichts mehr tun. Also konzentriere ich mich einfach auf mich selbst und auf uns als Team. Das ist alles».

Der Brite zum weiteren Verlauf der WM: «Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich arbeite so hart wie ich kann. Ich bin sicher, dass es bis zum Ende des Jahres viel Konkurrenz geben wird, und als Team können wir nur versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Dazu gehört auch, zu versuchen zu gewinnen.Ich muss noch viele Punkte aufholen, und das wird nicht einfach. Es geht gegen Red Bull Racing und gegen Max, das dominanteste Duo, das es in der Formel 1 je gab, aus dem letzten Jahr. Und das hat sich nicht unbedingt geändert.»

Er erklärt: «Es ist dasselbe Team und es ist derselbe Fahrer. Ich habe also einen der härtesten Konkurrenten, die die Formel 1 je gesehen hat. Wir machen unsere Arbeit als Team im Moment besser, weil mein Auto und unser Auto schneller sind als ihres. Aber das ist nur dem Team zu verdanken, das einen tollen Job macht und schlauer ist und coolere Dinge macht und Mini-DRS-Klappen und so etwas entwickelt. Das liegt einfach daran, dass das das Spiel ist und das die Leute sind, gegen die wir antreten, die Leute, die das auch machen und die diese Dinge erschaffen. Also gebe ich mein Bestes, ich arbeite hart, um sicherzustellen, dass das passiert. Er versucht sicherzustellen, dass es nicht passiert. Wir müssen also abwarten und sehen, was passiert.»

TV-Experte Nico Rosberg hatte sich nach dem Singapur-Rennen bis Abu Dhabi verabschiedet. Und orakelte, er sei dann zum spektakulären Finale wieder zurück, bei dem ein Punkt entscheiden werde. Nach hypothetischen Rechenspielen wäre das möglich…

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0