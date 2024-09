Lewis Hamilton (6.) gibt Fehler bei Strategie zu

Lewis Hamilton in Singapur

Als Dritter gestartet, als Sechster über die Ziellinie gekommen. Mercedes hat sich in Singapur bei der Strategie für Lewis Hamilton verzockt. Hamilton: «Es ist schwer, die Bandbreite an Emotionen zu beschreiben.»

In den Top 3 gestartet, aber nur als Sechster ins Ziel gekommen. Für Lewis Hamilton war es ein enttäuschender Singapur-GP.

Hamilton: «Es ist schwer, die Bandbreite an Emotionen zu beschreiben, die man bei einem so schwierigen Rennen wie diesem empfindet.»

Der siebenmalige Weltmeister erklärt: «Dieses Jahr ist weiterhin eine Herausforderung für alle, aber wir geben unser Bestes. Wir machen nicht immer alles richtig, und das war heute bei unserer Strategie der Fall.»

Hamilton war als einer von nur zwei Piloten mit Soft-Reifen ins Rennen gestartet – wohl in der Hoffnung, mit einem guten Start an Max Verstappen vorbeizukommen. Verstappen war von Platz 2, Hamilton von Platz 3 ins Rennen gestartet. Die meisten Konkurrenten waren auf Medium unterwegs. Hamilton musste schon nach 18 Runden zum Reifenwechsel und beklagte sich auch nach dem Wechsel auf Hart über die Reifen.

Hamilton: «Wir alle gehen mit den richtigen Absichten ins Wochenende, und jede Entscheidung, die wir treffen, ist mit den richtigen Absichten verbunden, und manchmal funktioniert es nicht. Das kann frustrierend sein, aber wir sitzen alle im selben Boot.»

Zur allgemeinen Performance sagt er: «Wir haben in den letzten Rennen etwas an Form gegenüber den Führenden eingebüßt und arbeiten hart daran, herauszufinden, woran das liegt.»

Und: «Wir werden aber das tun, was wir am besten können, nämlich als Team zusammenkommen, analysieren und uns vor Austin neu ausrichten. Wir werden mit Energie, Tatendrang und Entschlossenheit dorthin fahren. Es ist eine weitere Gelegenheit zu zeigen, was wir können, wenn wir die Dinge richtig machen, und hoffentlich mit dem Auto einen Schritt nach vorne zu machen.»

Dafür bleiben Mercedes wegen der langen Pause im Kalender über drei Wochen Zeit.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0