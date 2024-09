Charles Leclerc: «Der erste Stint war frustrierend»

Ferrari-Ass Charles Leclerc hatte mit dem neunten Startplatz keine einfache Ausgangslage in Singapur. Der Monegasse kämpfte sich bis auf den fünften Platz vor. Dass nicht mehr möglich war, nahm er auf seine Kappe.

Dass Charles Leclerc von Position 9 in den Singapur-GP starten musste, lag letztlich an seiner eigenen Qualifying-Leistung, wie der Ferrari-Star nach dem Flutlicht-Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit gestand. Er erklärte bei «F1TV» kleinlaut: «Ich sagte nach dem Qualifying, dass die Reifen nicht im Arbeitsfenster waren, und das stimmte auch. Aber das passiert im Abschlusstraining ziemlich oft.»

«Das Hauptproblem war, dass ich in der ersten Kurve geradeaus gefahren bin und die Streckengrenzen überschritten habe. Ich bin also derjenige, dem man wohl die Schuld an den Ereignissen im Qualifying geben muss», erklärte der Monegasse gewohnt selbstkritisch.

Wiedergutmachung leistete er im Rennen, das seiner Meinung nach «wirklich gut» war. Leclerc sagte stolz: «Ich habe das Gefühl, dass wir im Rennen alles herausgeholt haben, was möglich war. Ich denke, wir haben keine Fehler gemacht, aber wir haben den Preis für ein schlechtes Qualifying bezahlt. Der erste Stint war auch frustrierend, denn ich musste lange hinter Nico Hülkenberg und Fernando Alonso ausharren und warten, bis sie an die Box abbogen und aus dem Weg waren. Sobald sie weg waren, und ich Gas geben konnte, war das Tempo da, und auch auf den harten Reifen war mein Speed gut und ich konnte überholen. Aber das war dann leider etwas zu spät.»

Zur WM-Situation sagte der 26-Jährige: «Klar, wir sind noch im Rennen, aber derzeit sind wir noch zu weit weg, und wir müssen hart arbeiten, um das zu ändern. Wir dürfen uns wirklich nicht täuschen lassen, denn wir haben jetzt drei Rennen bestritten, die gut zu den Stärken unseres Autos gepasst haben. Ich erwarte, dass McLaren und Red Bull Racing in den nächsten Rennen wieder zum alten Tempo zurückfinden werden. Es wird schwierig, sie in der Konstrukteurswertung zu schnappen. Aber sollte sich die Gelegenheit ergeben, werden wir sie ergreifen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0