Hamilton: Strategie «ergab für mich keinen Sinn»

Auf einem Event von Sponsor Petronas erklärt Lewis Hamilton, dass er eigentlich gar nicht auf Soft-Reifen starten wollte, sein Team aber auf die Strategie bestanden habe. Der weiche Reifen erwies sich als Fehler.

Wirbel um die Singapur-Strategie von Hamilton!

In den sozialen Medien kursiert ein Video von einem Event mit Mercedes-Titelsponsor Petronas in Kuala Lumpur nach dem Singapur-GP. Lewis Hamilton und George Russell sind auf einer Bühne, sprechen vor einem größeren Live-Publikum. Hamilton verrät darin, wie die Strategiebesprechung vor dem Rennen lief.

Hamilton: «Wir saßen in unserer Besprechung am Morgen des Rennens, eigentlich hatten sie schon am Abend zuvor erwähnt, dass sie die Autos splitten möchten.» Also beide Autos mit unterschiedlicher Strategie, also auch unterschiedlichen Startreifen fahren zu lassen.

Hamilton weiter: «Ich war ein bisschen ratlos. Denn in der Vergangenheit, wenn wir jemals in dieser Position waren... Normalerweise, wenn George sich gut qualifiziert hat, wie er es normalerweise tut, und ich nicht in den Top 10 bin oder so, dann haben wir die Strategien gesplittet, aber wir waren so nah beieinander. Es ergab für mich keinen Sinn.»

Für einen Soft-Reifen beim Start von Platz 3 hätte gesprochen, dass Hamilton so eventuell mit dem Reifenvorteil an Max Verstappen an Platz 2 vorbeiziehen könnte. Der Plan ging nicht auf. Der Start auf dem Soft-Reifen sollte sich auch als strategischer Fehler herausstellen. Hamilton verlor im Rennen drei Plätze, kam als Sechster ins Ziel.

Hamilton erzählt weiter: «Also habe ich so hart wie möglich darum gekämpft, mit den mittleren Reifen zu fahren, aber das Team schlug weiterhin vor, dass ich mit den weichen starte. Als sie dann die Reifendecken abnahmen, waren alle auf den Medium-Reifen unterwegs.»

Neben Hamilton war auch Daniel Ricciardo (Startplatz 16) auf weichen Reifen unterwegs. Magnussen, Stroll und die beiden Sauber hatten Hart aufgezogen, der Rest des Feldes Medium.

Bei der Petronas-Veranstaltung meldet sich dann Russell zu Wort, sagt mit einem Lachen: «Als ich das sah, dachte ich: ‚Lewis wird nicht glücklich sein ...‘» Lachen auch im Publikum.

Hamilton: «Schon von diesem Moment an war ich frustriert. Ich habe ich mein Bestes versucht, um mit den Jungs vor mir mitzuhalten. Sie waren zu schnell. Und dann habe ich versucht, den Reifen so lange wie möglich zu fahren, und musste in Runde 17 zum Stopp. Von diesem Moment an wusste ich, dass das Rennen für mich gelaufen war, denn der harte Reifen würde bei dieser Hitze ein Kampf werden. Wir hatten das ganze Wochenende schon Probleme mit der Balance. Wir haben viel verändert. Unser Qualifying war gut, aber das Rennen war ein zu großer Kampf.»

Nach dem Rennen hatten weder Hamilton noch Russell die üblichen Medienrunden nach dem Rennen gegeben. Als Begründung dafür wurde Überhitzung infolge der hohen Temperaturen und hohen Luftfeuchtigkeit beim Rennen genannt. Das Team verschickte schriftliche Statements der beiden Piloten. Das Petronas-Event ist somit der erste öffentliche Auftritt der Fahrer seit dem Rennen.

Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen: «Wir dachten, die weichen Reifen würden Lewis am Start einen Vorteil verschaffen, aber das war die falsche Entscheidung.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0