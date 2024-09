Fernando Alonso in Singapur: Das «Wunder» von Platz 8

Fernando Alonso in Singapur. Neben ihm auf der Strecke: jede Menge Marbles, also Gummiabrieb von den Reifen

Beim Rennen in Singapur hat der achte Platz von Fernando Alonso alle Erwartungen von Aston Martin übertroffen. Punkteausbeute wäre ein «Wunder», hatte der Spanier vorher gesagt. Es wurde wahr.

Mit Platz 8 im Singapur-GP ist für Fernando Alonso und Aston Martin ein «Wunder» wahrgeworden.

Alonso hatte zu Beginn des Wochenendes in Singapur gesagt: «Wir sind das siebstärkste Team, also wäre unsere logische Position Platz 13, 14 oder 15.» Und: «Wenn wir hier in den Punkten landen sollten, wäre es ein Wunder. Ich glaube nicht, dass das Auto in diesem Moment da ist, wo wir es gerne hätten.»

Mit Platz 8 im Rennen und vier Punkten ist das Wunder geschehen. Ist Fernando Alonso also der Wunder-Macher von Aston Martin?

Teamchef Mike Krack: «Keine unserer Simulationen und Vorhersagen haben prophezeit, dass wir so abschneiden, wie wir abgeschnitten haben. Man könnte jetzt sagen, dass die Vorhersagen schlecht sind. Normalerweise kommen sie aber ziemlich gut hin.»

Woran lag der Erfolg also? Krack: «Wir haben gute Calls gemacht und haben uns nicht von anderen ablenken lassen und ein sehr gutes Management in einer Phase, in der wir eine Lücke hatten. Das hat ausgereicht. Es war wichtig, die Position zu halten. Und wir haben Hülkenberg dank der Strategie überholen können.»

Der Luxemburger: «Ich glaube, wir sind nicht eigentlich nicht Platz 8 gewesen. Wir haben besser abgeschnitten, als wir dachten.»

Wunder geschehen also manchmal doch...

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0