Albon zu «Divebomb»-Szene: «Nichts zu kritisieren»

Kurz nach dem Rennstart funkte Williams-Pilot Alex Albon Kritik am Fahrverhalten seines Teamkollegen Franco Colapinto. Nach dem Rennen erklärte er die Szene. Was Colapinto selbst dazu sagt.

Wirbel um einen teaminternen Funkspruch zu Beginn des Singapur-Rennens. Nach dem Start machte Williams-Pilot Franco Colapinto Plätze gut, sein Teamkollege Alex Albon fiel jedoch gleich mehrere Positionen zurück. Albon funkte angefressen: «Franco hat gerade einen Divebomb gemacht. Was tut er da?»

Nach dem Rennen sagte Albon zu der Szene: «Ich weiß nicht, wie es von außen aussah, aber ich glaube, es lag eher daran, dass niemand in die Kurve einbiegen konnte. Also haben sich alle wie eine Ziehharmonika aneinander gedrängt und mussten im Grunde genommen in Kurve eins geradeaus fahren. Ich war außen und habe den Preis dafür bezahlt.» Er musste in die Auslaufzone ausweichen.

Albon weiter: «Ich habe eigentlich nichts zu kritisieren. Es war nur etwas unglücklich, dass ich auf der anderen Seite der Kurve war. Es war ein bisschen frustrierend. Aber ich denke, das ganze Wochenende war ein bisschen frustrierend. Wir hatten ein Auto, das unter die ersten zehn hätte kommen sollen, und das haben wir nicht geschafft.»

Colapinto selbst sagt dazu: «Ich weiß es nicht. Ich habe nur Tsunoda neben mir gesehen. Es gab einen freien Platz und ich ging in die Ecke. Rechts von mir war niemand und ich ließ rechts bis zur weißen Linie Platz und dort war auch niemand. Ich weiß es also nicht. Ich habe die Wiederholung noch nicht gesehen.»

Albon musste mit einem Problem in der Kühlung das Rennen frühzeitig nach 17 Runden beenden. Colapinto wurde Elfter.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

